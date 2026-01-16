Ο Robbie Williams κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το νέο άλμπουμ "BRITPOP"

Ο Robbie Williams κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το νέο του άλμπουμ BRITPOP, το πρώτο του εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Ο δίσκος ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο τον Σεπτέμβριο μεταφέρθηκε για τις 6 Φεβρουαρίου, ώστε να μην πέσει πάνω στην κυκλοφορία του The Life Of A Showgirl της Taylor Swift.

Παρόλα αυτά, σήμερα (16 Ιανουαρίου) ο Williams αποφάσισε να το «ρίξει» τρεις εβδομάδες νωρίτερα, ανακοινώνοντας το surprise drop με ένα Instagram video. «Ήταν αρκετό. Αποφάσισα ότι θέλω τώρα. Έχει περάσει καιρός. Τώρα, παρακαλώ, deploy, τώρα, πάμε», είπε χαρακτηριστικά.

Με το BRITPOP ο Robbie Williams κοιτάζει και προς τα charts: αυτή τη στιγμή ισοφαρίζει τον αριθμό των νούμερο 1 άλμπουμ των The Beatles, που είναι 15. Αν ο νέος δίσκος φτάσει στην κορυφή όταν «μετρήσει» κανονικά για τις λίστες στις 6 Φεβρουαρίου, θα ξεπεράσει το σχετικό ρεκόρ. Μιλώντας στο The Scott Mills Breakfast Show στο BBC Radio 2, ο Williams παραδέχτηκε ότι αυτός ο στόχος είναι «πάνω απ’ όλα» για τον ίδιο αυτή τη στιγμή.

Στη μάχη των charts, ο Williams βρίσκει απέναντί του κυκλοφορίες όπως το The Demise of Planet X των Sleaford Mods (διαβάστε την κριτική), αλλά και το The Art of Loving της Olivia Dean, που αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην κορυφή.