Πέθανε ο Kenny Morris, ιδρυτικός drummer των Siouxsie and the Banshees

Ο Kenny Morris, ιδρυτικό μέλος και πρώτος drummer των Siouxsie and the Banshees, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από πολλαπλές πηγές, μεταξύ των οποίων και το Louder Than War, μέσω ανάρτησης του δημοσιογράφου και φίλου του Morris, John Robb. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί αιτία θανάτου.

Στον αποχαιρετισμό του, ο Robb στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα του Morris, περιγράφοντάς τον ως «γλυκό, εύγλωττο, καλλιτεχνικό» και «συναρπαστική παρέα», ενώ έκλεισε την αναφορά του μιλώντας για τη «γλυκιά εκκεντρικότητα» και την «ήρεμη παρουσία» του σε «έναν σκληρό κόσμο».

Ο Kenny Morris ακούγεται πίσω από τα τύμπανα στους δύο πρώτους αξεπέραστους δίσκους των Banshees, το The Scream (1978) και το Join Hands (1979), σε μια διετία που αποδείχθηκε καθοριστική για τη διαμόρφωση του gothic post-punk αποτυπώματος του συγκροτήματος, ενός ήχου που αργότερα θα επηρέαζε ολόκληρη σκηνή. Είχε μπει στο σχήμα αφού τους είδε live για πρώτη φορά, ενώ η αυτοδίδακτη τεχνική του έδινε μια χαρακτηριστική «παραπανίσια γεύση» στη μεγάλη, κοφτερή τους ηχητική εικόνα.

Τον Σεπτέμβριο του 1979, ο Morris αποχώρησε από το συγκρότημα μαζί με τον κιθαρίστα John McKay, μετά από διαφωνία που ξέσπασε κατά τη διάρκεια ενός event για υπογραφή δίσκων. Η αποχώρησή του άνοιξε τον δρόμο για τον Budgie (που μέχρι τότε ήταν στις The Slits) να αναλάβει τα τύμπανα, την περίοδο που οι Banshees θα μετακινούνταν προς μια πιο new wave κατεύθυνση.

Μετά το πέρασμά του από τους Siouxsie and the Banshees, ο Morris συνέχισε με διάφορα live drumming και παραγωγικά projects, ενώ φοίτησε και σε film school, αξιοποιώντας την εμπειρία του για να σκηνοθετήσει μικρού μήκους ταινίες. Στις αρχές των ‘90s μετακόμισε στο Cork, στρεφόμενος ολοένα και περισσότερο προς τις εικαστικές τέχνες, με έργα του να εκτίθενται τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές εκθέσεις στο Δουβλίνο.

Μάλιστα, μόλις πρόσφατα είχε επιστρέψει ξανά στα τύμπανα, παίζοντας με το dublin post-punk/goth σχήμα Shrine Of The Vampyre. Παράλληλα, στη διάρκεια της πανδημίας ολοκλήρωσε και τα απομνημονεύματά του, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά.