Πληροφορίες

Ο Harry Styles ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ του

Το "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 2026 ενώ προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί lead single.

Harry Styles
Avopolis Team

Ο Harry Styles επιβεβαίωσε επίσημα το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 12 κομμάτια, έχει executive producer τον Kid Harpoon (σταθερό συνεργάτη του Styles από την αρχή της σόλο πορείας του) και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 6 Μαρτίου 2026.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το tracklist, ενώ ο Styles δεν έχει ανακοινώσει ακόμη lead single. Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μέρες teasing προς τους fans: στις 12 Ιανουαρίου εμφανίστηκαν posters σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, από Νέα Υόρκη και Μάντσεστερ μέχρι Βερολίνο, Μιλάνο, Μαδρίτη και Σάο Πάολο, με τη φράση “We belong together”, πάνω σε φόντο από το κοινό στην τελευταία ημερομηνία του Love On Tour στο Reggio Emilia της Ιταλίας το 2023.

Παράλληλα, ο Styles δημιούργησε μέσα στην εβδομάδα και ένα νέο site που καλούσε το κοινό να αφήσει στοιχεία επικοινωνίας για updates μέσω προσωπικού WhatsApp channel. Λίγο μετά, όσοι γράφτηκαν έλαβαν φωνητικό μήνυμα με τον ίδιο να τραγουδά τη φράση “we belong together”, κλείνοντας το teaser με τον πιο άμεσο τρόπο.

Το Kiss All The Time. Disco, Occasionally. είναι το πρώτο άλμπουμ του Styles μετά από τέσσερα χρόνια και ακολουθεί το Grammy-winning Harry’s House (2022). Μετά την κυκλοφορία του, ο Styles πραγματοποίησε ένα τεράστιο stadium tour διάρκειας δύο ετών, παίζοντας σε πάνω από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Όσο για τα live, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση νέας περιοδείας, ωστόσο δημοσιεύματα τον θέλουν να ετοιμάζει νέα residency στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Την ίδια στιγμή, το Co-op Live στο Μάντσεστερ (χώρος στον οποίο ο Styles φέρεται να έχει μερίδιο) εμφανίζεται χωρίς events για όλο τον Ιούνιο, κάτι που ήδη έχει πυροδοτήσει φήμες ότι μπορεί να ετοιμάζει «επιστροφή στο σπίτι».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @harrystyles

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Robbie Williams

Ο Robbie Williams κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το νέο άλμπουμ "BRITPOP"

Το πρώτο του άλμπουμ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία βγήκε σήμερα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το...
Kenny Morris

Πέθανε ο Kenny Morris, ιδρυτικός drummer των Siouxsie and the Banshees

Υπήρξε ο πρώτος drummer των Siouxsie and the Banshees και ακούγεται στα "The Scream" (1978) και...
Harry Styles

Ο Harry Styles ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ του

Το "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 2026 ενώ προς το παρόν δεν έχει...

Featured

David Bowie

"Bowie Night" στο Temple: Ένα immersive party για τα «πολλά πρόσωπα» του David Bowie

Στις 17 Ιανουαρίου, μια βραδιά φόρος τιμής στον David Bowie στο Temple με DJ set του Δημήτρη...

Uuhai – Human Herds

Σε μια εποχή όπου το “ethnic” συχνά λειτουργεί ως εύκολο περιτύλιγμα για ιδέες χωρίς βάθος, οι...
Sleaford Mods

Sleaford Mods – The Demise of Planet X

Οι Sleaford Mods καταγράφουν έναν κόσμο που δεν «άλλαξε» απλώς, αλλά κομματιάστηκε σε μικρές,...

Best of Network