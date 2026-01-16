Ο Harry Styles ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ του

Ο Harry Styles επιβεβαίωσε επίσημα το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 12 κομμάτια, έχει executive producer τον Kid Harpoon (σταθερό συνεργάτη του Styles από την αρχή της σόλο πορείας του) και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 6 Μαρτίου 2026.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το tracklist, ενώ ο Styles δεν έχει ανακοινώσει ακόμη lead single. Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μέρες teasing προς τους fans: στις 12 Ιανουαρίου εμφανίστηκαν posters σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, από Νέα Υόρκη και Μάντσεστερ μέχρι Βερολίνο, Μιλάνο, Μαδρίτη και Σάο Πάολο, με τη φράση “We belong together”, πάνω σε φόντο από το κοινό στην τελευταία ημερομηνία του Love On Tour στο Reggio Emilia της Ιταλίας το 2023.

Παράλληλα, ο Styles δημιούργησε μέσα στην εβδομάδα και ένα νέο site που καλούσε το κοινό να αφήσει στοιχεία επικοινωνίας για updates μέσω προσωπικού WhatsApp channel. Λίγο μετά, όσοι γράφτηκαν έλαβαν φωνητικό μήνυμα με τον ίδιο να τραγουδά τη φράση “we belong together”, κλείνοντας το teaser με τον πιο άμεσο τρόπο.

Το Kiss All The Time. Disco, Occasionally. είναι το πρώτο άλμπουμ του Styles μετά από τέσσερα χρόνια και ακολουθεί το Grammy-winning Harry’s House (2022). Μετά την κυκλοφορία του, ο Styles πραγματοποίησε ένα τεράστιο stadium tour διάρκειας δύο ετών, παίζοντας σε πάνω από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Όσο για τα live, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση νέας περιοδείας, ωστόσο δημοσιεύματα τον θέλουν να ετοιμάζει νέα residency στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Την ίδια στιγμή, το Co-op Live στο Μάντσεστερ (χώρος στον οποίο ο Styles φέρεται να έχει μερίδιο) εμφανίζεται χωρίς events για όλο τον Ιούνιο, κάτι που ήδη έχει πυροδοτήσει φήμες ότι μπορεί να ετοιμάζει «επιστροφή στο σπίτι».