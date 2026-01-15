Πληροφορίες

Ο Dave Mustaine διευκρινίζει την πολιτική του στάση: «Δεν είμαι δεξιός»

Ο Dave Mustaine ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι «δεξιός», παρά τις παλαιότερες φιλο-Trump δηλώσεις του, και το κάνει με ατάκες-φωτιά ενόψει της αποχαιρετιστήριας περιοδείας των Megadeth.

Dave Mustaine
Avopolis Team

Ο Dave Mustaine έκανε κάτι σπάνιο για έναν άνθρωπο που έχει χτίσει καριέρα πάνω σε κιθάρες που σκίζουν: έβαλε μόνος του την ταμπέλα, και την ξεκόλλησε την ίδια στιγμή. Σε νέα συνέντευξη στους New York Times, ο εμβληματικός ηγέτης των Megadeth ξεκαθαρίζει ότι, παρότι στο παρελθόν έδειξε συμπάθεια στον Donald Trump, δεν αυτοπροσδιορίζεται ως δεξιός. «Είμαι χριστιανός και απαντάω σε ένα διαφορετικό σετ αγγέλων. Υπακούω στον νόμο, αλλά όχι, δεν είμαι δεξιός», λέει. Και επειδή ο Mustaine πάντα ήξερε να πετάει ατάκα σαν ξυράφι, συμπληρώνει: «Λέγαμε ότι η θρησκεία είναι για όσους φοβούνται να πάνε στην κόλαση, ενώ η πνευματικότητα είναι για ανθρώπους σαν κι εμάς που έχουμε ήδη πάει».

Οι κατηγορίες περί "δεξιάς" δεν έπεσαν από τον ουρανό. Την εποχή της πρώτης προεδρίας Trump, ο Mustaine είχε χαρακτηρίσει τον τότε πρόεδρο «πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία» και είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ Hillary Clinton. Είχε επίσης στηρίξει τον Ρεπουμπλικάνο Rick Santorum το 2012, ενώ στο ίδιο διάστημα είχε κάνει και τα γνωστά «γκρίζα» σχόλια για τον Barack Obama, λέγοντας σε ραδιοφωνική εκπομπή πως «ξέρει ότι γεννήθηκε κάπου αλλού, όχι στην Αμερική».

Όλα αυτά έρχονται τώρα στο φως ξανά, στο φόντο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας των Megadeth, που μπαίνει για τα καλά σε τροχιά από τον επόμενο μήνα. Βέβαια, επειδή οι αποχαιρετισμοί στο rock / metal είναι συχνά σαν "τελευταίο τσιγάρο" που κρατάει πέντε χρόνια, ο ίδιος έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να παίζουν ακόμη για αρκετό καιρό. Και σε μια κλασική Mustaine στιγμή, παραδέχεται ότι δεν έχουν καν αποφασίσει πώς θα τελειώσει το πράγμα: «Αστειευόμουν τις προάλλες ότι θα ήταν καλή ιδέα να κλείσουμε ένα σωρό shows στο τέλος της περιοδείας και να μη μου πείτε ποιο είναι το πραγματικά τελευταίο».

Προς το παρόν, έχουν ανακοινωθεί μεγάλα σκέλη σε Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, με co-headliners κατά τόπους τους Anthrax και τους Iron Maiden, ενώ αναμένονται κι άλλα dates σε Ασία και επιπλέον περιοχές που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Με λίγα λόγια: ο κύριος Mustaine δεν ζητάει συγχώρεση, ζητάει ακρίβεια. Και αν κάτι πρέπει να του/μας έμαθε η εποχή του streaming και των screenshots, είναι ότι οι ταμπέλες κολλάνε εύκολα, αλλά ξεκολλάνε μόνο με θόρυβο.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Dave Mustaine

Ο Dave Mustaine διευκρινίζει την πολιτική του στάση: «Δεν είμαι δεξιός»

Ο Dave Mustaine ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι «δεξιός», παρά τις παλαιότερες φιλο-Trump δηλώσεις του, και...
The Police

Όταν το streaming ανοίγει παλιές πληγές στους Police

Ο Sting κατέβαλε 595.000 λίρες σε Copeland και Summers μετά από νομικές κινήσεις για απλήρωτα...
Wu Lyf

Οι Wu Lyf επιστρέφουν με 11λεπτο νέο single

Το "Tib St. Tabernacle" ανοίγει το νέο κεφάλαιο της cult μπάντας του Μάντσεστερ.

Featured

The Whole Story Of Ozzy & Black Sabbath

The Whole Story Of Ozzy & Black Sabbath: Η πλήρης ιστορία των Black Sabbath και του Ozzy, δίσκο-δίσκο

Οι Black Sabbath χώρισαν τη μουσική σε «πριν» και «μετά». Το "The Whole Story… (Εκδόσεις Οξύ)...
egg punk

Από το punk στο egg punk: 50 χρόνια από το DIY μανιφέστο στο meme

Πενήντα χρόνια μετά το «no future», το punk δεν είναι πια ιδεολογία αλλά αντανακλαστικό: από το...
John Lydon

Ο John Lydon, η showbiz και το τιμολόγιο

Από τον «compiler της εθνικής αγανάκτησης» μέχρι τον αντι-σταρ που έφτυνε χολή στη showbiz, ο...

Best of Network