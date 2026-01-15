Όταν το streaming ανοίγει παλιές πληγές στους Police

Ο Sting φέρεται να κατέβαλε 595.000 λίρες στους πρώην "συμπαίκτες" του στους Police, Stewart Copeland και Andy Summers, μετά την έναρξη νομικών ενεργειών για απλήρωτα δικαιώματα.

Η πληρωμή αυτή έρχεται έπειτα από χρόνια νομικών διαφωνιών ανάμεσα στο τρίο, με τους Copeland και Summers να κατηγορούν τον Sting (κατά κόσμον Gordon Sumner) ότι χάθηκαν/παρακρατήθηκαν royalties της μπάντας που τους αναλογούσαν. Σύμφωνα με τους ίδιους, τους οφείλονται πάνω από 1,49 εκατ. λίρες ως “arranger’s fees” από τον Sting και την εταιρεία του, Magnetic Publishing.

Όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα του 2024, το High Court υποστήριξε ότι τα “arranger’s fees” (μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία ο βασικός τραγουδοποιός παραχωρεί 15% των εκδοτικών εσόδων στους άλλους δύο) δεν είχαν ακόμη καταβληθεί. Οι συγκεκριμένες οφειλές, σύμφωνα με την υπόθεση, αφορούν ειδικά streaming εκδοχές τραγουδιών των The Police.

Από την πλευρά του Sting, ο δικηγόρος Robert Howe KC υποστήριξε ότι η εν λόγω συμφωνία δεν εφαρμόζεται στο streaming, αλλά αφορά μόνο φυσικά προϊόντα όπως βινύλια και κασέτες. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Sting έχει ήδη καταβάλει πάνω από 595.000 λίρες για «ορισμένες αναγνωρισμένες ιστορικές υποπληρωμές» από τη στιγμή που ξεκίνησε η νομική διαδικασία στα τέλη του 2024, σε σχέση με μεγάλες επιτυχίες όπως τα “Every Breath You Take” και “Roxanne”.

Στην καρδιά της διαμάχης, οι δύο πλευρές φαίνεται να συγκρούονται για το τι ακριβώς σημαίνουν όροι όπως “mechanical income” και “public performance fees” στα παλαιότερα συμβόλαια. Ο δικηγόρος του Sting επικαλέστηκε μια «επαγγελματικά διατυπωμένη» συμφωνία του 2016, που (όπως υποστηρίζεται) αναφέρει ότι ο Sting και η εκδοτική του εταιρεία οφείλουν χρήματα για μηχανικά δικαιώματα μόνο «από την κατασκευή δίσκων». Από την άλλη, ο εκπρόσωπος των Copeland και Summers, Ian Mill KC, παρέπεμψε σε συμφωνίες που φτάνουν μέχρι και το 1977.

Οι εντάσεις ανάμεσα στα μέλη των Police, πάντως, είναι γνωστό πως κρατούν δεκαετίες, ακόμη κι από τότε που το συγκρότημα ήταν ενεργό. Ο Copeland έχει δηλώσει χαρακτηριστικά στο παρελθόν: «Κοιτώντας πίσω, είμαι ευγνώμων που βγάλαμε τουλάχιστον πέντε άλμπουμ, γιατί στην πραγματικότητα είχε τελειώσει μετά το τρίτο. Μετά το Zenyatta Mondatta άρχισε να φαίνεται η ένταση, και όταν φτάσαμε στο Montserrat για το Ghost in the Machine, ήταν κόλαση επί Γης».

Οι προκαταρκτικές ακροάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμετα, 15 Ιανουαρίου, ενώ η δίκη προβλέπεται να ακολουθήσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.