Οι Wu Lyf επιστρέφουν με 11λεπτο νέο single

Την άνοιξη του 2024, οι Wu Lyf από το Μάντσεστερ επέστρεψαν δισκογραφικά με το πρώτο τους single μετά από 13 χρόνια. Τώρα, το comeback αποκτά ξεκάθαρη φόρα: το συγκρότημα επανέρχεται με ένα 11λεπτο νέο κομμάτι και ανακοινώνει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Οι Wu Lyf διαλύθηκαν το 2012, έχοντας προλάβει να κυκλοφορήσουν μόνο ένα άλμπουμ, το Go Tell Fire to the Mountain (2011). Παρ’ όλα αυτά, η αρχική τους διαδρομή παρέμεινε διαρκώς αγαπητή στο κοινό, αποκτώντας με τα χρόνια ένα σχεδόν cult αποτύπωμα.

Τον Απρίλιο του 2025, στο Salford του Greater Manchester, το συγκρότημα ανέβηκε ξανά στη σκηνή για τρία headline shows στο Kings Arms, μετά την κυκλοφορία του comeback single "A New Life Is Coming". Στη συνέχεια ακολούθησαν εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το Best Kept Secret (Ολλανδία), το Midi Festival (Γαλλία), το Haldern Pop Festival (Γερμανία) και το ιταλικό Ypsigrock.

Σήμερα, το νέο 11λεπτο track "Tib St. Tabernacle" μοιάζει να ανοίγει διάπλατα την πόρτα για το επόμενο κεφάλαιο. Η αρχική ιδέα του κομματιού γεννήθηκε σε χαλαρές sessions πάνω από ένα βιβλιοπωλείο στην Tib Street του Μάντσεστερ, τις πρώτες συναντήσεις που σηματοδότησαν την αρχή της επανένωσης. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το κομμάτι παρουσιάζει τους Wu Lyf «τελετουργικούς, συλλογικούς και το ίδιο αδιάφορους για τις συμβάσεις όπως πάντα».

Πιστοί στη DIY λογική τους, οι Wu Lyf συνεχίζουν να κυκλοφορούν τη μουσική τους ανεξάρτητα, μέσα από τη δική τους online κοινότητα, προσφέροντας πρόσβαση στο υλικό και τις δημιουργικές τους κινήσεις χωρίς μεσάζοντες. Έτσι, το "Tib St. Tabernacle" (όπως και οι πρόσφατες κυκλοφορίες τους) θα είναι διαθέσιμο μέσω Bandcamp και Nina Protocol, ενώ δεν θα ανέβει σε καμία από τις μεγάλες streaming πλατφόρμες.