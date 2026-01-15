Οι Blackpink ανακοινώνουν το νέο mini album "Deadline"

Οι Blackpink κλείνουν τον κύκλο της εξάμηνης Deadline World Tour με μια ανακοίνωση που οι fans περίμεναν καιρό: το τρίτο mini album τους, Deadline, έρχεται στις 27 Φεβρουαρίου μέσω YG και Interscope.

Το Deadline είναι η πρώτη ομαδική κυκλοφορία του γκρουπ μετά το Born Pink του 2022, σε μια περίοδο όπου οι τέσσερις τους έστησαν παράλληλα και τις προσωπικές τους «αυτοκρατορίες»: η Rosé άνοιξε τον χορό το 2024 με το Rosie, ενώ το 2025 ακολούθησαν το Amortage της Jisoo, το Alter Ego της Lisa και το Ruby της Jennie.

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Ιούλιο κυκλοφόρησε το "Jump", το πρώτο νέο τραγούδι των Blackpink μετά το "The Girls (Blackpink the Game OST)" του 2023, προϊδεάζοντας για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει τώρα με το Deadline.

Η Deadline World Tour ολοκληρώνεται στις 26 Ιανουαρίου στο Χονγκ Κονγκ, και το timing της ανακοίνωσης μοιάζει καθαρά με «τελευταία υπόκλιση στη σκηνή, πριν πρώτο βήμα προς το επόμενο release».