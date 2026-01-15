Πληροφορίες

Οι Blackpink ανακοινώνουν το νέο mini album "Deadline"

Το τρίτο mini album τους σηματοδοτεί την πρώτη ομαδική τους κυκλοφορία μετά το "Born Pink" του 2022.

Blackpink
Avopolis Team

Οι Blackpink κλείνουν τον κύκλο της εξάμηνης Deadline World Tour με μια ανακοίνωση που οι fans περίμεναν καιρό: το τρίτο mini album τους, Deadline, έρχεται στις 27 Φεβρουαρίου μέσω YG και Interscope.

Το Deadline είναι η πρώτη ομαδική κυκλοφορία του γκρουπ μετά το Born Pink του 2022, σε μια περίοδο όπου οι τέσσερις τους έστησαν παράλληλα και τις προσωπικές τους «αυτοκρατορίες»: η Rosé άνοιξε τον χορό το 2024 με το Rosie, ενώ το 2025 ακολούθησαν το Amortage της Jisoo, το Alter Ego της Lisa και το Ruby της Jennie.

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Ιούλιο κυκλοφόρησε το "Jump", το πρώτο νέο τραγούδι των Blackpink μετά το "The Girls (Blackpink the Game OST)" του 2023, προϊδεάζοντας για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει τώρα με το Deadline.

Η Deadline World Tour ολοκληρώνεται στις 26 Ιανουαρίου στο Χονγκ Κονγκ, και το timing της ανακοίνωσης μοιάζει καθαρά με «τελευταία υπόκλιση στη σκηνή, πριν πρώτο βήμα προς το επόμενο release».

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Wu Lyf

Οι Wu Lyf επιστρέφουν με 11λεπτο νέο single

Το "Tib St. Tabernacle" ανοίγει το νέο κεφάλαιο της cult μπάντας του Μάντσεστερ.
Blackpink

Οι Blackpink ανακοινώνουν το νέο mini album "Deadline"

Το τρίτο mini album τους σηματοδοτεί την πρώτη ομαδική τους κυκλοφορία μετά το "Born Pink" του 2022.
Paul McCartney "Man on the Run"

Το ντοκιμαντέρ του Paul McCartney "Man on the Run" έρχεται στο Prime Video

Νέο trailer για το "Man on the Run" φωτίζει τη μετά-Beatles περίοδο του McCartney, την ίδρυση των...

Featured

The Whole Story Of Ozzy & Black Sabbath

The Whole Story Of Ozzy & Black Sabbath: Η πλήρης ιστορία των Black Sabbath και του Ozzy, δίσκο-δίσκο

Οι Black Sabbath χώρισαν τη μουσική σε «πριν» και «μετά». Το "The Whole Story… (Εκδόσεις Οξύ)...
egg punk

Από το punk στο egg punk: 50 χρόνια από το DIY μανιφέστο στο meme

Πενήντα χρόνια μετά το «no future», το punk δεν είναι πια ιδεολογία αλλά αντανακλαστικό: από το...
John Lydon

Ο John Lydon, η showbiz και το τιμολόγιο

Από τον «compiler της εθνικής αγανάκτησης» μέχρι τον αντι-σταρ που έφτυνε χολή στη showbiz, ο...

Best of Network