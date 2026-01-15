Το ντοκιμαντέρ του Paul McCartney "Man on the Run" έρχεται στο Prime Video

Το νέο ντοκιμαντέρ του Paul McCartney, με τίτλο Man on the Run, αποκάλυψε νέο trailer ενόψει της πρεμιέρας του στις 27 Φεβρουαρίου στο Prime Video.

«Οι Beatles ήταν, πραγματικά, όλη μου η ζωή. Όταν διαλυθήκαμε, σκέφτηκα… δεν θα γράψω ποτέ ξανά ούτε μία νότα μουσικής», ακούγεται να λέει ο McCartney στο ξεκίνημα του trailer, πάνω σε ένα μοντάζ αρχειακού υλικού με το θρυλικό συγκρότημα.

Το Man on the Run παρακολουθεί τη σόλο πορεία του McCartney μετά το τέλος των Beatles, εστιάζοντας στις συναισθηματικές, καλλιτεχνικές και προσωπικές προκλήσεις που αντιμετώπισε, καθώς σχημάτιζε τους Wings. Μέσα από πλάνα από την προσωπική του ζωή, ο McCartney παραδέχεται ότι πέρασε μια περίοδο κατάθλιψης και φοβόταν «να γίνει ενήλικας», σημειώνοντας όμως: «Ήμουν πολύ τυχερός, γιατί είχα τη Linda».

Το trailer «ράβει» στη συνέχεια στιγμές από τη δημιουργία των Wings, υποσχόμενο «σπάνια, αδημοσίευτη μουσική και αρχειακό υλικό». Ανάμεσα στις πιο ανάλαφρες στιγμές, ο McCartney θυμάται το πότε κατάλαβε πρώτη φορά ότι η γυναίκα του μπορούσε να τραγουδήσει. «Τη νύχτα του γάμου», απαντά με χιούμορ.

Δεν λείπουν όμως και οι δύσκολες πλευρές. «Οι Wings ήταν αποτυχία όταν πρωτοβγήκαν», παραδέχεται, εξηγώντας πως «ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ο κόσμος νόμιζε ότι είμαστε εντελώς τρελοί, αλλά αυτός ήταν ο τρόπος μας». Στο μοντάζ πλανιέται και η παρουσία του John Lennon, με τον McCartney να σχολιάζει: «Εγώ και ο John απλώς απομακρυνόμασταν. Και τώρα ξεκινάμε άλλο ένα ταξίδι. Είχαμε καβγάδες και όλα αυτά, αλλά αγαπιόμασταν όλη μας τη ζωή».

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Morgan Neville, θα καταγράψει τις κορυφές και τις χαμηλές στιγμές του δημιουργικού εγχειρήματος των Paul και Linda μαζί με τον πρώην τραγουδιστή των Moody Blues, Denny Laine, και τον drummer Denny Seiwell. Ο Neville έχει στο ενεργητικό του, μεταξύ άλλων, το οσκαρικό 20 Feet From Stardom, το Keith Richards: Under the Influence και το Bono & The Edge: A Sort of Homecoming με τον Dave Letterman.