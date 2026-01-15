Οι The Sophs ανακοινώνουν το ντεμπούτο "GOLDSTAR"

Το εξαμελές συγκρότημα από το Λος Άντζελες, The Sophs, έχει αποκτήσει τη δική του φήμη από τη στιγμή που υπέγραψε στη Rough Trade Records, εξαιτίας των demos του - τα οποία έστειλαν με ένα ψυχρό email στους επικεφαλής της δισκογραφικής, Geoff Travis και Jeannette Lee, πριν καν δώσουν την πρώτη τους συναυλία. Μετά τις περσινές κυκλοφορίες των singles “I’M YOUR FIEND”, “SWEAT” και “DEATH IN THE FAMILY”, καθώς εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, το συγκρότημα είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο GOLDSTAR, που θα είναι διαθέσιμο στις 13 Μαρτίου 2026.

Επιπλέον, κυκλοφόρησαν και το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ: ένα άγριο, εκρηκτικό τραγούδι με έντονα λατινογενή ηχητικά στοιχεία. Συνοδεύεται από βίντεο, γυρισμένο και σκηνοθετημένο από τον συνεργάτη τους Eric Daniels. Ο frontman των The Sophs, Ethan Ramon, εξηγεί: «Το GOLDSTAR είναι ο χειρότερος άνθρωπος που ξέρεις και φωνάζει στον Θεό να του δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλός. Με έναν σκόπιμα όχι σοβαρό τρόπο, θέλουμε το τραγούδι να προκαλεί το ίδιο ερώτημα που θέτει και ο δίσκος: αν είσαι καλός άνθρωπος για λάθος λόγους, μειώνει αυτό την καλοσύνη σου;»

Η ωμή ειλικρίνεια του συγκροτήματος, οι δυνατές και παρεμβατικές σκέψεις του, καθώς και ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών μουσικών ειδών τράβηξαν αμέσως την προσοχή των ιδρυτών της Rough Trade, Geoff Travis και Jeannette Lee. Όταν ο Ramon έστειλε ένα demo reel στις αγαπημένες του indie δισκογραφικές, δεν περίμενε καμία απάντηση. Όμως, ο Travis και η Lee του απάντησαν την επόμενη κιόλας μέρα, ζητώντας του να κανονίσουν μια κλήση.

Οι άνθρωποι της Rough Trade άκουσαν μια δημιουργικότητα και μια ποικιλία - καθώς και μια στάση «μην περιμένεις να φερθώ όμορφα» - που θα μπορούσε να εξασφαλίσει στους The Sophs, δηλαδή τους Ethan Ramon (φωνή), Sam Yuh (πλήκτρα), Austin Parker Jones (ηλεκτρική κιθάρα), Seth Smades (ακουστική κιθάρα), Devin Russ (ντραμς) και Cole Bobbitt (μπάσο), μια θέση σχεδόν σε οποιαδήποτε σκηνή. Ανά πάσα στιγμή, οι The Sophs περνούν από pop-punk, εκρήγνυνται σε funk, ή μιλούντραγουδιστά στο κοινό. Ο ενθουσιασμός τους για κάθε εκδοχή είναι εμφανής, ενώ η πλούσια και γεμάτη φωνή του Ramon προσαρμόζεται επιδέξια σε αμέτρητες κατηγορίες.

Τα περισσότερα τραγούδια των The Sophs δεν αφήνουν τον ακροατή να χαλαρώσει - κυρίως γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει.