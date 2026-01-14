Η Kim Gordon ανακοινώνει το νέο της άλμπουμ, "Play Me", με το single "Not Today"

Η Kim Gordon ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Play Me, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαρτίου μέσω Matador Records. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και το νέο single “Not Today”, ανοίγοντας τη χρονιά με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει.

Το “Not Today” είναι ένα συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι, που ταλαντεύεται πάνω σε motorik drums και κιθάρες που διογκώνονται, ενώ η φωνή της Gordon εμφανίζεται με διαφορετικό ηχόχρωμα. Όπως σημείωσε η ίδια για την ερμηνευτική επιλογή: «Άρχισα να τραγουδάω με έναν τρόπο που είχα καιρό να χρησιμοποιήσω. Βγήκε αυτή η “άλλη” φωνή».

Το track συνοδεύεται από μια ταινία μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία των Kate και Laura Mulleavy (Rodarte), με διευθυντή φωτογραφίας τον Christopher Blauvelt.

Στο Play Me οι φανς μπορούν να περιμένουν σύντομα, κοφτά τραγούδια. «Θέλαμε τα κομμάτια να είναι μικρά. Θέλαμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Είναι πιο εστιασμένο και ίσως πιο σίγουρο», λέει η Gordon, που συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Justin Raisen (γνωστός και από δουλειές με Charli XCX και Yves Tumor).

Όπως είναι πια αναμενόμενο από την Gordon, ο νέος δίσκος υπόσχεται να εξερευνήσει «τις παράπλευρες απώλειες της τάξης των δισεκατομμυριούχων: την κατεδάφιση της δημοκρατίας, τον τεχνοκρατικό φασισμό των “τελευταίων ημερών”, και την ισοπέδωση της κουλτούρας σε chill vibes που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Στο ομώνυμο κομμάτι "Play Me" απαγγέλλει ασταμάτητα ονόματα Spotify playlists πάνω σε ένα trip-hop groove («Rich popular girl / Villain mode / Jazz in the background / Chilling after work») σε ένα παράλογο κολάζ, ενώ το κλείσιμο του δίσκου είναι το ήδη προδημοσιευμένο "ByeBye25", που επανεφευρίσκει το άνοιγμα του The Collective με νέους στίχους, φτιαγμένους από λέξεις που προέρχονται από τη λίστα “απαγορευμένων” λέξεων του Trump.