Ο Flea ανακοινώνει το σόλο ντεμπούτο "Honora" με Thom Yorke και Nick Cave

Ο Flea, μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, ανακοίνωσε το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο Honora, καθώς και μια σειρά από live ημερομηνίες σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω της Nonesuch Records και περιλαμβάνει 10 κομμάτια. Είχε προηγηθεί τον περασμένο μήνα το πρώτο single “A Plea”, ενώ σήμερα (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου) δόθηκε στη δημοσιότητα και το νέο κομμάτι “Traffic Lights”, το οποίο συνυπογράφει μαζί με τον Thom Yorke και τον Josh Johnson.

Στο Honora ο Flea παίζει τρομπέτα και μπάσο, πλαισιωμένος (όπως αναφέρεται) από μια «ελίτ μπάντα σύγχρονων jazz οραματιστών», παρουσιάζοντας τόσο πρωτότυπες συνθέσεις όσο και νέες ερμηνείες σε τραγούδια των George Clinton, Jimmy Webb και Frank Ocean.

Στους καλεσμένους ξεχωρίζουν ο Nick Cave και ο Thom Yorke στα φωνητικά, με τον Yorke να έχει ξανασυνεργαστεί με τον Flea στο side project Atoms For Peace. Το άλμπουμ παίρνει το όνομά του από ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς του, με τον Flea να υπογράφει τη σύνθεση και την ενορχήστρωση, αλλά και να συμμετέχει και στα φωνητικά.

Στο lineup του δίσκου συναντάμε επίσης τον παραγωγό και σαξοφωνίστα Josh Johnson, τον κιθαρίστα Jeff Parker, την μπασίστρια Anna Butterss και τον drummer Deantoni Parks, ενώ συμμετέχουν ακόμη οι Mauro Refosco (David Byrne, Atoms For Peace) και Nate Walcott (Bright Eyes), ανάμεσα σε άλλους.

Το Honora περιλαμβάνει έξι πρωτότυπα κομμάτια (ανάμεσά τους και το “Traffic Lights”), καθώς και νέες εκτελέσεις τραγουδιών των George Clinton & Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor και Ann Ronell.

Μιλώντας για το “Traffic Lights”, ο Flea ανέφερε: «Ο Deantoni κι εγώ παίξαμε αυτό που έγινε το “Traffic Lights” από την πρώτη μέρα. Κάτι σε αυτό μου θύμισε Atoms For Peace, οπότε το έστειλα στον Thom».