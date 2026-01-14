Οι Geese ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το άλμπουμ "Live at Third Man Records"

Το live ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Third Man Records στο Νάσβιλ του Τενεσί, στον χώρο Blue Room (χωρητικότητας 250 ατόμων), όπου το συγκρότημα εμφανίστηκε τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς. Τότε, οι Geese δεν είχαν ακόμη ανακοινώσει το Getting Killed, που τελικά κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, ωστόσο, στο συγκεκριμένο show έπαιξαν ήδη αρκετά τραγούδια που αργότερα βρήκαν τον δρόμο τους μέσα στο άλμπουμ, ενώ παράλληλα παρουσίασαν ολόκληρο το προηγούμενο album τους, 3D Country, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η tracklist του live άλμπουμ περιλαμβάνει οκτώ κομμάτια (χωρίς το encore της αρχικής βραδιάς) και, ανάμεσα σε αυτά, μια full band εκτέλεση του σόλο τραγουδιού του Cameron Winter, “I Will Let You Down”. Στο set θα υπάρχουν επίσης αγαπημένα κομμάτια του συγκροτήματος όπως τα “Au Pays du Cocaine”, “Taxes” και “Half Real”.

Το Live at Third Man Records ηχογραφήθηκε straight to acetate και θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα σε αποκλειστική έκδοση βινυλίου. Επιπλέον, όσοι είχαν παρευρεθεί στο αρχικό live θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια limited edition έκδοση βινυλίου σε μαύρο και μπλε.

Η ανακοίνωση έρχεται σε κομβική στιγμή για τους Geese, καθώς ετοιμάζονται για την πρώτη τους μουσική εμφάνιση στο Saturday Night Live. Το show έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουαρίου, με παρουσιάστρια την Teyana Taylor (πρωταγωνίστρια του One Battle After Another), η οποία αυτή την εβδομάδα κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της ως Best Female Supporting Actor in a Motion Picture.

Το Live at Third Man Records των Geese κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 και είναι διαθέσιμο για pre-order από τώρα. Οι λεπτομέρειες του tracklist έχουν ανακοινωθεί από το συγκρότημα.

Geese Live at Third Man Records tracklist:

1. Islands of Men

2. Au Pays du Cocaine

3. Half Real

4. Space Race

5. Bow Down

6. I Will Let You Down

7. Taxes

8. Trinidad