Ο Julio Iglesias κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από πρώην υπαλλήλους του

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δύο γυναίκες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν «ακατάλληλο άγγιγμα, προσβολές και ταπεινώσεις… μέσα σε ένα περιβάλλον ελέγχου και διαρκούς παρενόχλησης». Όπως αναφέρεται, εργάζονταν σε κατοικίες του Iglesias στην Καραϊβική, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες: η μία ως οικιακή βοηθός και η άλλη ως φυσικοθεραπεύτρια.

Η είδηση έρχεται τρία χρόνια μετά την έναρξη μιας τριετούς κοινής έρευνας του ισπανικού El Diario και του ισπανόφωνου τηλεοπτικού δικτύου Univision Noticias για τον 82χρονο καλλιτέχνη. Στο πλαίσιο της έρευνας, συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες από 15 πρώην εργαζόμενους, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως και το 2023.

Στις 13 Ιανουαρίου, το γραπτό πόρισμα της έρευνας φέρεται να περιγράφει τις «συνθήκες απομόνωσης των γυναικών, εργασιακές διαμάχες, την ιεραρχική δομή του προσωπικού και το τεταμένο κλίμα που δημιουργούσε ο οξύθυμος χαρακτήρας του Iglesias». Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι καταγγελίες των δύο γυναικών «υποστηρίζονται από εκτενή τεκμηρίωση», όπως φωτογραφίες, αρχεία κλήσεων, μηνύματα WhatsApp, θεωρήσεις (visas), ιατρικές εκθέσεις και άλλα έγγραφα.

Η μία από τις γυναίκες, που επέλεξε να εμφανιστεί με το όνομα Rebecca, ισχυρίζεται ότι στο τέλος της βάρδιάς της την καλούσαν στο δωμάτιό του, όπου, όπως καταγγέλλει, ο Iglesias προέβαινε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Αναφερόμενη στα φερόμενα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, είπε: «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ. Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Η δεύτερη γυναίκα, που μιλά με το όνομα Laura, υποστήριξε ότι σε περιστατικό στην παραλία ο Iglesias τη θώπευσε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. «Αυτό το σπίτι θα έπρεπε να λέγεται το μικρό σπίτι του τρόμου, γιατί είναι ένας εφιάλτης, κάτι πραγματικά φρικτό», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γυναίκες έχουν καταθέσει επίσημη καταγγελία σε εισαγγελείς στο ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας, την Audiencia Nacional, κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων. Ο Iglesias δεν έχει απαντήσει δημόσια στις κατηγορίες.