Πληροφορίες

Ο Julio Iglesias κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από πρώην υπαλλήλους του

Ο Ισπανός τραγουδιστής Julio Iglesias κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην εργαζόμενές του.

Julio Iglesias
Avopolis Team

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δύο γυναίκες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν «ακατάλληλο άγγιγμα, προσβολές και ταπεινώσεις… μέσα σε ένα περιβάλλον ελέγχου και διαρκούς παρενόχλησης». Όπως αναφέρεται, εργάζονταν σε κατοικίες του Iglesias στην Καραϊβική, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες: η μία ως οικιακή βοηθός και η άλλη ως φυσικοθεραπεύτρια.

Η είδηση έρχεται τρία χρόνια μετά την έναρξη μιας τριετούς κοινής έρευνας του ισπανικού El Diario και του ισπανόφωνου τηλεοπτικού δικτύου Univision Noticias για τον 82χρονο καλλιτέχνη. Στο πλαίσιο της έρευνας, συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες από 15 πρώην εργαζόμενους, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως και το 2023.

Στις 13 Ιανουαρίου, το γραπτό πόρισμα της έρευνας φέρεται να περιγράφει τις «συνθήκες απομόνωσης των γυναικών, εργασιακές διαμάχες, την ιεραρχική δομή του προσωπικού και το τεταμένο κλίμα που δημιουργούσε ο οξύθυμος χαρακτήρας του Iglesias». Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι καταγγελίες των δύο γυναικών «υποστηρίζονται από εκτενή τεκμηρίωση», όπως φωτογραφίες, αρχεία κλήσεων, μηνύματα WhatsApp, θεωρήσεις (visas), ιατρικές εκθέσεις και άλλα έγγραφα.

Η μία από τις γυναίκες, που επέλεξε να εμφανιστεί με το όνομα Rebecca, ισχυρίζεται ότι στο τέλος της βάρδιάς της την καλούσαν στο δωμάτιό του, όπου, όπως καταγγέλλει, ο Iglesias προέβαινε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Αναφερόμενη στα φερόμενα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, είπε: «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ. Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Η δεύτερη γυναίκα, που μιλά με το όνομα Laura, υποστήριξε ότι σε περιστατικό στην παραλία ο Iglesias τη θώπευσε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. «Αυτό το σπίτι θα έπρεπε να λέγεται το μικρό σπίτι του τρόμου, γιατί είναι ένας εφιάλτης, κάτι πραγματικά φρικτό», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γυναίκες έχουν καταθέσει επίσημη καταγγελία σε εισαγγελείς στο ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας, την Audiencia Nacional, κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων. Ο Iglesias δεν έχει απαντήσει δημόσια στις κατηγορίες.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Kim Gordon

Η Kim Gordon ανακοινώνει το νέο της άλμπουμ, "Play Me", με το single "Not Today"

Η Kim Gordon επιστρέφει με ένα motorik-trip κομμάτι που ανοίγει ξανά τη συζήτηση για...
Flea

Ο Flea ανακοινώνει το σόλο ντεμπούτο "Honora" με Thom Yorke και Nick Cave

Ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου το "Honora", παρουσιάζοντας...
Geese

Οι Geese ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το άλμπουμ "Live at Third Man Records"

Οι Geese ανακοίνωσαν το "Live at Third Man Records", ένα live άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 27...

Featured

John Lydon

Ο John Lydon, η showbiz και το τιμολόγιο

Από τον «compiler της εθνικής αγανάκτησης» μέχρι τον αντι-σταρ που έφτυνε χολή στη showbiz, ο...
Ailise Blake

Ailise Blake – Soave

Το "Soave" της Ailise Blake είναι ένα τελετουργικό spectral folk άλμπουμ, ηχογραφημένο σε...
Οι πιο αναμενόμενοι δίσκοι του 2026

Οι πιο αναμενόμενοι δίσκοι του 2026: Όλες οι μεγάλες επιστροφές και οι κυκλοφορίες που έρχονται

Από Bill Callahan και Lucinda Williams μέχρι Blondie, Gorillaz, Sleaford Mods και Peaches: Oι νέοι δίσκοι...

Best of Network