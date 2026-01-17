Οι Gorillaz παρουσιάζουν 2 νέα τραγούδια σε ένα ενιαίο βίντεο

Οι Gorillaz ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ, με τίτλο The Mountain, στις 27 Φεβρουαρίου μέσω της KONG, της δικής τους δισκογραφικής. Τώρα μοιράστηκαν δύο νέα κομμάτια από τον δίσκο: το “The Hardest Thing” (με τη συμμετοχή του αείμνηστου Tony Allen) και το “Orange County” (με Bizarrap, Kara Jackson και Anoushka Shankar). Τα δύο τραγούδια είναι διαδοχικά στο tracklist, «κουμπώνουν» μεταξύ τους και παρουσιάστηκαν μέσα από ένα ενιαίο video στο YouTube.

Το «εικονικό» συγκρότημα έχει επικεφαλής τον Damon Albarn των Blur, ενώ τα virtual μέλη είναι οι Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D και Noodle. Όπως πάντα, ο Jamie Hewlett υπογράφει το artwork και τα σχέδια των χαρακτήρων. Στην παραγωγή, πέρα από τους Gorillaz, δούλεψαν και οι James Ford, Samuel Egglenton, Remi Kabaka Jr. και Bizarrap.

Προηγουμένως οι Gorillaz είχαν δώσει στη δημοσιότητα το πρώτο single του άλμπουμ, “The Happy Dictator” με τους Sparks, και στη συνέχεια το “The Manifesto” με τον Αργεντινό ράπερ Trueno και τον Detroit ράπερ Proof. Ακολούθησε το τρίτο single “The God of Lying” με τους IDLES (και ειδικά τα φωνητικά του Joe Talbot), ενώ το τέταρτο single “Damascus” έφερε μαζί τον Omar Souleyman και τον Yasiin Bey (πρώην Mos Def).

Το The Mountain ηχογραφήθηκε «παντού»: στο Ηνωμένο Βασίλειο (Studio 13 στο Λονδίνο και Devon), στην Ινδία (μεταξύ άλλων σε Mumbai, New Delhi, Rajasthan, Varanasi), στο Τουρκμενιστάν (Ashgabat), στη Συρία (Damascus) και στις ΗΠΑ (Los Angeles, Miami, New York). Στον δίσκο ακούγονται πέντε γλώσσες: Αραβικά, Αγγλικά, Χίντι, Ισπανικά και Γιορούμπα.

Το άλμπουμ έχει εντυπωσιακή λίστα συνεργατών: Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno, Yasiin Bey. Περιλαμβάνει επίσης φωνές συνεργατών που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, όπως οι Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E. Smith, Proof και Tony Allen.

To ΔT «χτίζει» και τη μυθολογία της ηχογράφησης: «Οι Murdoc, Russel, 2D και Noodle καταλήγουν στην Ινδία, φτάνοντας στη Mumbai με τη βοήθεια τεσσάρων πλαστών διαβατηρίων, αφήνοντας πίσω τη διεθνή ποπ διασημότητα και βυθιζόμενοι σε ρυθμούς «μυστικιστικής» μουσικής δημιουργίας, καθώς διασχίζουν το ορεινό έδαφος αυτού που λέγεται ζωή. Και ο Russel Hobbs το πάει ακόμη πιο μεταφυσικά: «σαν διαστημική σκόνη είμαστε εδώ για πάντα… ένας μουσικός διαλογισμός εμποτισμένος με φως… ένα ταξίδι της ψυχής, με beats…».