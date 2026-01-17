Ο Moby ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ "Future Quiet"

Ο Moby ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και το κάνει με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό: ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ Future Quiet και ταυτόχρονα έδωσε στη δημοσιότητα μια reimagined / ορχηστρική εκδοχή του “When It’s Cold I’d Like To Die”, με τον Jacob Lusk των Gabriels στα φωνητικά.

Ο δίσκος θα είναι το 23ο studio άλμπουμ του εμβληματικού παραγωγού και καλλιτέχνη, θα κυκλοφορήσει στις 20 Φεβρουαρίου από τη BMG και θα περιλαμβάνει 11 τραγούδια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Future Quiet κινείται σε τροχιά modern piano minimalism, ambient soundscapes και μιας σειράς από guest collaborations, σαν να στήνει έναν ήρεμο θόρυβο γύρω από το “quiet” του τίτλου.

Η επιλογή του πρώτου teaser μόνο τυχαία δεν είναι. Το “When It’s Cold I’d Like To Die” εμφανίστηκε αρχικά στο Everything Is Wrong (1995) με φωνητικά από τη Mimi Goese, αλλά τα τελευταία χρόνια απέκτησε δεύτερη ζωή, καθώς ακούστηκε στην 1η και την 4η σεζόν του Stranger Things. Με το τραγούδι να γνωρίζει νέα έκρηξη δημοφιλίας (φτάνοντας να γίνει το πιο streamed του Moby και να γίνεται viral στο TikTok) ο ίδιος επέστρεψε σε αυτό με μια ορχηστρική αναδιαμόρφωση που λειτουργεί ως lead single του άλμπουμ.

Για τη συνεργασία με τον Jacob Lusk, ο Moby το είπε απλά (και αρκετά ανθρώπινα): μόλις τον άκουσε να τραγουδάει, «ερωτεύτηκε» τη φωνή του, τον αναζήτησε επί εβδομάδες και τελικά τον έπεισε να συμμετέχει. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα εκδοχή που κρατάει το βάρος του κομματιού, αλλά το μετακινεί προς ένα πιο μεγαλειώδες, σχεδόν λυρικό πλαίσιο.

Το Future Quiet έρχεται στις 20/2. Και κάπως έτσι, ένα τραγούδι-φάντασμα από το 1995 βρίσκει ξανά σώμα το 2026.