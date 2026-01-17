Η Mitski ανακοινώνει το νέο της άλμπουμ "Nothing’s About to Happen to Me"

Η Mitski ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Nothing’s About to Happen to Me, δίνοντας ταυτόχρονα και το πρώτο δείγμα μέσα από το lead single “Where’s My Phone?”. Η κυκλοφορία του δίσκου έχει προγραμματιστεί για τις 27 Φεβρουαρίου μέσω Dead Oceans και θα αποτελέσει τον όγδοο studio δίσκο της, μετά το The Land Is Inhospitable And So Are We (2023).

Η προαναγγελία ξεκίνησε με τον τρόπο που η Mitski ξέρει να κάνει καλύτερα: με ένα μικρό τελετουργικό εξαΰλωσης. Καθάρισε το Instagram της, το έκανε λευκό χαρτί, και άφησε ένα αινιγματικό link που καλούσε τους fans να τηλεφωνήσουν σε νέα τηλεφωνική γραμμή. Κλασικό σύγχρονο “tease”: μια κίνηση που είναι ταυτόχρονα promo και αφήγημα, σαν να σου λέει «μην ψάχνεις εξηγήσεις, ψάξε το σήμα».

Το “Where’s My Phone?” είναι ένα fuzzy rock κομμάτι, και συνοδεύεται από ένα ψυχεδελικό, high-octane video σε σκηνοθεσία Noel Paul. Η έμπνευση έρχεται από το μυθιστόρημα της Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle: η Mitski υποδύεται μια παρανοϊκή γυναίκα που προσπαθεί να προστατεύσει την αδελφή της μέσα σε ένα γκοθικό σπίτι, παλεύοντας παράλληλα με μια σειρά από εμπόδια που μοιάζουν να ξεφυτρώνουν από το ίδιο της το μυαλό.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στο Nothing’s About to Happen to Me η Mitski συνοδεύεται από live band και ορχήστρα, ενώ το άλμπουμ χτίζεται ως μια πλούσια αφήγηση με κεντρική ηρωίδα «μια εσωστρεφή γυναίκα σε ένα απεριποίητο σπίτι». Τη μουσική υπογράφει η ίδια: έγραψε όλα τα τραγούδια και ερμηνεύει όλα τα φωνητικά, με παραγωγή/ηχοληψία από τον Patrick Hyland και mastering από τον Bob Weston.

Η υπόσχεση του τίτλου λέει «τίποτα δεν πρόκειται να μου συμβεί». Η αισθητική όμως, και μόνο του “πού είναι το κινητό μου;”, μάς λέει το αντίθετο: ότι κάτι ήδη συμβαίνει, απλώς χαμηλόφωνα, πίσω από τους τοίχους.