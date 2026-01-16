It’s Live, It’s Jack: Στάσεις στον χάρτη του νέου ήχου της πόλης με τον Πάνο Βλάχο

Τα live events του It’s Live, It’s Jack λειτουργούν σαν επιλεγμένα gigs μέσα στην πόλη, όπου η εμπειρία χτίζεται από την εγγύτητα, τη συμμετοχή και την ενέργεια της στιγμής. Μαζί με το Jack Daniel’s, ο Πάνος Βλάχος συνεχίζει αυτό το ταξίδι με στόχο την ανακάλυψη του νέου ήχου της πόλης, εκείνου που γεννιέται εδώ και τώρα, μέσα από διαφορετικές σκηνές και ταυτότητες.

Το δεύτερο live πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στο AUX Club, σε μια βραδιά όπου ο κόσμος γέμισε τον χώρο από νωρίς και το vibe λειτούργησε σαν κοινός παρονομαστής: οικείο, ζεστό, χωρίς αποστάσεις. Εκεί, ο Πάνος Βλάχος άνοιξε τη βραδιά με την καταπληκτική μπάντα του, στήνοντας από τα πρώτα λεπτά ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης με το κοινό. Με τον κόσμο να τραγουδάει από κάτω τα τραγούδια του, ο Πάνος Βλάχος συνέχισε οδήγησε τη βραδιά με άνεση και αμεσότητα, αφήνοντας χώρο στη συλλογική συμμετοχή και μετατρέποντας το live σε μια κοινή εμπειρία, όπου σκηνή και πλατεία έμοιαζαν να γίνονται ένα.

Η σκυτάλη πέρασε στη Cilia Katrali, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και μας έβαλε στον δικό της μουσικό κόσμο με μια σύγχρονη indie pop αφήγηση και ηλεκτρονικές υφές. Με πολυδιάστατη σκηνική παρουσία και απαλή, σταθερή ερμηνεία, η Cilia Katrali έστησε ένα set που δεν βασίστηκε στην ένταση, αλλά στη λεπτομέρεια. Στιγμές εσωστρέφειας εναλλάσσονταν με πιο φωτεινά περάσματα, ενώ η αίσθηση του χώρου, σε συνδυασμό με τα πρωτότυπα Jack Daniel’s cocktails, δημιούργησε το ιδανικό περιβάλλον για μια αξέχαστη live εμπειρία.

Με δικά του τραγούδια αλλά και ένα καλοδουμένο medley που γεφύρωσε απρόσμενα τον κόσμο των Pink Floyd με τη συναισθηματική γραφή του Θάνου Μικρούτσικου, έδειξε πώς μπορούν να συνυπάρξουν διαφορετικές μουσικές διαδρομές. Το κοινό ακολούθησε χωρίς δεύτερη σκέψη, αποδεικνύοντας ότι σε τέτοιες βραδιές η μουσική λειτουργεί λιγότερο ως ρεπερτόριο και περισσότερο ως κοινός τόπος: ένα σημείο συνάντησης όπου οι αναφορές, οι εποχές και τα είδη παύουν να έχουν σημασία.

Το επόμενο ραντεβού

Η εξερεύνηση του αθηναϊκού ήχου συνεχίζεται από το Jack Daniel’s, με το τρίτο live event του It’s Live, It’s Jack να δίνει ραντεβού την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο Κύτταρο, με καλεσμένο του Πάνου Βλάχου τον Κωστή, έναν καλλιτέχνη που κινείται με άνεση ανάμεσα στην ποπ, το έντεχνο αλλά και το λαϊκό στοιχείο, χτίζοντας έναν σύγχρονο μουσικό κόσμο με καθαρές αναφορές αλλά ξεκάθαρα σημερινό βλέμμα.

Εξασφάλισε τη θέση σου εδώ και το ποτό σου στην είσοδο για να συμμετέχεις στην ξεχωριστή εμπειρία του Jack Daniel's: live βραδιές που υπόσχονται εμπειρίες με το αυθεντικό spirit του Jack Daniel’s, τον Πάνο Βλάχο και τον νέο ήχο της πόλης.

It’s Live. It’s Jack.