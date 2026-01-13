Panx Romana & Immigraniada Festival: 50 χρόνια πανκ, μια νύχτα αλληλεγγύης στο Κύτταρο

Το 12o Immigraniada Festival και οι Panx Romana, με αφορμή την μεγάλη επέτειο του πανκ, από το σωτήριον έτος 1976, μας χαρίζουν μία εκρηκτική βραδιά. Ο σκοπός είναι πάντα αλληλέγγυος και μια μεγάλη μουσική αγκαλιά με πολλούς καλεσμένους που μαζί με τους Panx Romana θα παρουσιάσουν ένα θέαμα φωτιά. Οι καλεσμένοι των Panx είναι μέλη από 10 ιστορικές πανκ μπάντες που πλέον δεν είναι ενεργές καθώς και της μουσικοθεατρικής κολεκτίβας "Τσιριτσάντσουλες".

Συμμετέχουν μέλη από The Last Drive, Εκτός Ελέγχου, Γκρόβερ, Deus ex Machina, Αρνάκια, Bootstroke, Ναυτία, Bad Kids, καθώς και άλλες συμμετοχές έκπληξη.

Για το πανκ ροκ που έδειξε ότι η μουσική μπορεί να είναι πολιτική πράξη, που δημιούργησε μια κουλτούρα DIY "φτιάξτο μόνος σου", που συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες και κινήματα, και να δίνει φωνή σε γενιές νέων που δεν νιώθουν να χωρούν στα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα.

Μια βραδιά για ένα κίνημα γεμάτο ένταση, συγκρούσεις, δημιουργικότητα και αλληλεγγύη. Για το κίνημα που έδωσε πνοή σε μια βαρετή δεκαετία όταν ξεκίνησε στα 70’ς. Είναι η ιστορία πολλών γενεών που συνεχίζουν να φωνάζουν ακόμα. Είναι ο τρόπος όχι μόνο να διεκδικήσεις και να διαδηλώσεις, αλλά και να σηκώσεις το μεσαίο δάχτυλο λέγοντας μουσικές ιστορίες.

Το μοναδικό που απομένει τώρα είναι να ζήσουμε αυτή τη μουσική εμπειρία ευχόμενοι ότι θα την ευχαριστηθείτε το ίδιο έντονα με εμάς.

Πόρτες 21:00 - Έναρξη 21.30

21:30 ΑΝΤΙ…

22.30 RANX ROMANA

00:00 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΚ ΡΟΚ

(Panx Romana & συμμετοχές)

Τα έσοδα θα διατεθούν για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων ενός αδελφού τους, ως έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη.

Προπώληση / Ταμείο: 12€

Link Προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panx-romana-adelfia/anti

Panx Romana

Μια από τις σημαντικότερες μπάντες του εγχώριου punk και της underground σκηνής επιστρέφει στον χώρο που γεννήθηκε, κουβαλώντας τις μνήμες, τις πληγές και τα όνειρα μιας ολόκληρης κοινότητας. Μια βραδιά φόρος τιμής σε όσα μας σημάδεψαν και σε όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Μετά την απώλεια του θρυλικού ντράμερ τους, Δημήτρη Δημητράκα, επιστρέφουν στη σκηνή του Κυττάρου, τραγουδώντας "για όνειρα που δεν λυγίζουν, που οδηγούν το μυαλό και αγκαλιάζουν την ψυχή μας".

Από το 1982 μέχρι σήμερα, οι Panx Romana είναι η φωνή μιας γενιάς, μια παρέας που μεγάλωσε μαζί, η σπίθα που έδειξε ότι το punk δεν είναι μόδα αλλά τρόπος ζωής. Οι συναυλίες τους ήταν και είναι μουσικά γεγονότα - συναντήσεις ανθρώπων που ψάχνουν για ελευθερία, δικαιοσύνη και τρυφερότητα μέσα στη φασαρία και βιαιότητα της πόλης και της εποχής.

Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο τους βήμα στη σκηνή του Κυττάρου, επιστρέφουν στον ίδιο χώρο για να ξαναγράψουν ιστορία. Με την απουσία βαριά αλλά και με νέες παρουσίες που φέρνουν ανάσα, οι Panx παραμένουν ενεργοί στην κοινότητα, ακούραστοι, επίμονοι, ρομαντικοί. Στέκονται ακόμα εκεί που τους ξέρουμε: δίπλα στον αόρατο, στον αποκλεισμένο, στον άνθρωπο που παλεύει. Κι εμείς, τους αγκαλιάζουμε και υποκλινόμαστε ξανά, με τον ίδιο σεβασμό που τους κρατά όλα αυτά τα χρόνια στον πυρήνα της σκηνής και της καρδιάς μας.

ΑΝΤΙ…

«Είμαστε εδώ για να πούμε ένα ΑΝΤΙ... σ’ ένα γερασμένο κόσμο

που κοιμάται μακάρια γλείφοντας το μπιμπερό της αδιαφορίας»

Πιθανότατα δεν υπήρξε άλλο μουσικό σχήμα που να πρεσβεύσει καλύτερα τον εγχώριο συνθετικό πανκ ήχο από τους ΑΝΤΙ.... Μουσική παρέα αποτελούμενη από τρία μέλη (δύο αρμόνια, ένα μπάσο) και ένα drum machine, επιδόθηκαν σε ένα καινοτόμο ηχητικό κράμα πανκ και ηλεκτρονικής μουσικής το οποίο συνοδευόταν από ανάλογη κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά ΑΝΤΙδραστική στιχουργία. Ακριβώς αυτοί οι ιδιότυποι συνδυασμοί φρενήρους ηχητικής απόδοσης και στιχουργικής αντίδρασης (από αγνά εφηβικής έως απεγνωσμένα ενήλικης) πλέον η ενίσχυση του αντίκτυπου λόγω χρήσης της εγχώριας παρά μίας ξένης γλώσσας, ήταν που διασφάλισαν στο σχήμα μία ξεχωριστή θέση στο Ελληνικό εναλλακτικό μουσικό στερέωμα.

Πέρα από μία σωρία ζωντανών εμφανίσεων, οι ΑΝΤΙ... με απόλυτη συνέπεια στο πνεύμα της ανεξαρτησίας τους, κυκλοφόρησαν μουσικό έργο: Μουσικά ΑΝΤΙδοτα το 1990, δύο κασετών (δικής τους παραγωγής), ένα split Lp το 1990 μαζί με τα Κοινωνικά Απόβλητα, καθώς και συμμετοχών στις μουσικές συλλογές Fragmenta μαζί με τους Panx Romana και στην Συνταγή Αντι-Θανάτου.

Immigraniada Festival

Το Immigraniada Festival είναι μια πρωτοβουλία μελών των Αντισωμάτων που ξεκίνησε το 2016 σε συνεργασία με συλλογικότητες κοινωνικής επαγρύπνησης.

Είναι αυτοοργανωμένο βασισμένο στα ανόθευτα αισθήματα της ανυπόκριτης αγάπης για τον άνθρωπο, της ενότητας και της αλληλεγγύης στον κοινό αγώνα για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια στο ατέλειωτο ταξίδι στον κόσμο των συνόρων και των φόβων.

Ενώνουμε τη φωνή της κοινότητάς μας με όλους / όλες όσοι θεωρούν το δικαίωμα στη ζωή δίχως αποκλεισμένους ως τη μόνη συνθήκη που αξίζει σε ανθρώπινα πλάσματα, σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερα στο www.panx.gr