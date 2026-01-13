Veego Records Showcase στο Gazarte: Διήμερο live αφιερωμένο σε καλλιτέχνες του label

Η Veego Records ξεκινά δυναμικά το 2026 με ένα διήμερο showcase στο Gazarte Ground Stage, παρουσιάζοντας μερικά από τα πιο ιδιαίτερα, ανήσυχα και χαρακτηριστικά projects της σύγχρονης, εγχώριας σκηνής. Την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει δύο βραδιές γεμάτες νέα μουσική με το μοναδικό ηχητικό αποτύπωμα της εγχώριας δισκογραφικής.
Παρασκευή 30/1
MOb
Ένα από τα πιο τολμηρά σχήματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, και από τα πιο χαρακτηριστικά projects της Veego. Το τρίο κινείται ανάμεσα στην τζαζ, το πανκ και την ηλεκτρονική μουσική, δημιουργώντας έναν εκρηκτικό, κινηματογραφικό και έντονα προσωπικό ήχο. Με το ντεμπούτο τους απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές, ενώ στο πρόσφατο ‘MOb II’ διευρύνουν ακόμα περισσότερο το ηχητικό τους σύμπαν.
Volanis & Pagidas | Εκτός Των Τειχών
Το ‘Εκτός Των Τειχών’ των Λευτέρη Βολάνη και Δημήτρη Παγίδα συνδυάζει οργανικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, αντλεί έμπνευση από το new wave, την ψυχεδέλεια και τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο των ’60s και ’70s. Οι στίχοι - σε ελληνικά και αγγλικά, λειτουργούν κυρίως ως φορείς ατμόσφαιρας, ενισχύοντας τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του έργου.
Veslemes & Δεσποινίς Τρίχρωμη
Μια σύμπραξη δύο δημοφιλών Ελλήνων μουσικών δημιουργών με ηλεκτρονικά textures και avant-pop διάθεση. Θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από το επερχόμενο κοινό τους άλμπουμ.
Σάββατο 31/1
Turboflow3000
Εlectro, bass, post-punk, pop και rap fusion από ένα act υψηλής ενέργειας, που έχει αποκτήσει φοβερή φήμη για τα εκρηκτικά του live. Το δεύτερο τους άλμπουμ, Bassokatarah: Deep Square Anthems, κυκλοφόρησε πρόσφατα φιλοδοξώντας να τους καθιερώσει ως ένα από τα δημοφιλέστερα νεανικά group στην χώρα.
The Dionysians
Αναβιώνουν το garage rock των ’60s με ελληνικό στίχο και ακατέργαστο ήχο, με μια σύγχρονη ματιά. Το πρόσφατο ντεμπούτο άλμπουμ τους, “Να κάψουμε το χθες”, τους συστήνει εμφατικά στην εγχώρια μουσική σκηνή.
Αριάννα K - Το Κομμάτι Που Λείπει
Μια από τις πιο φρέσκες φωνές της εναλλακτικής εγχώριας pop, με στοιχεία ψυχεδέλειας, αφηγηματικότητα και ξεχωριστό καλλιτεχνικό στίγμα, αποτελεί τη νέα πρόταση της Veego.
Τιμές Εισιτηρίων: Προπώληση: 15€/ημέρα - 25€/διήμερο | Πόρτα: 18€/ημέρα
Με την υποστήριξη της _&Beyond
H Veego Records είναι μια από τις πιο δραστήριες ανεξάρτητες δισκογραφικές στην Ελλάδα, στηρίζει δημιουργούς που ανατρέπουν στερεότυπα και εξερευνούν νέες ηχητικές κατευθύνσεις. Με ποιοτικές κυκλοφορίες και ανατρεπτικές live εμφανίσεις, συνεχίζει να χτίζει μια κοινότητα γύρω από αυθεντική, εναλλακτική σύγχρονη μουσική.