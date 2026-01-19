Πληροφορίες

Τα Μωρά στη Φωτιά live στο Κύτταρο

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026, τα Μωρά στη Φωτιά επιστρέφουν στο Κύτταρο για το "Ραντεβού της Φωτιάς", με special guests τους Λάντζα.

Μωρά στη Φωτιά
Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, τα Μωρά στη Φωτιά, κατεβαίνουν από το Βορρά σε μια πόλη που βράζει και πυροδοτούν εκρήξεις στα μυαλά και στις καρδιές μας, με μουσικές από σπασμένα καλούπια και στίχους από απύθμενα βάθη και απάτητες κορυφές… Με τραγούδια που μας συντροφεύουν, χρόνια τώρα, στις πιο αλησμόνητες στιγμές μας και μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί ζωντανά face to face, με ιδρώτα, αγκαλιές και γροθιές υψωμένες…

Κάθε φορά σαν πρώτη φορά, ετοιμάζονται να γίνουν ένα, με όλους εσάς, τους γνωστούς – άγνωστους πιστούς της αλήθειας τους, που για άλλο ένα βράδυ, θα κάνετε το Κύτταρο ακυβέρνητο καράβι, που ταξιδεύει αποκλειστικά και μόνο, από το αλάθητο ένστικτό της στιγμής, προς την έκσταση.

Κυρίες, κύριοι και αμετανόητα παιδιά, το δεύτερο Ραντεβού της Φωτιάς, 27 Φεβρουαρίου, στο Κύτταρο.

ΜΩΡΑ στη ΦΩΤΙΑ

Στέλιος Σαλβαδόρ: μπάσο -  φωνή

Λάκης Ραγκαζας: ηλεκτρική κιθάρα

Σάκης Ζαχαριάδης: ηλεκτρική κιθάρα

Κώστας Κατσαρός: τρομπέτα, πιάνο, συνθεσάιζερ

Δημήτρης Ματζίρης: τρομπόνι

Φώτης Τσακυρίδης: ντράμς

FB profile https://www.facebook.com/profile.php?id=100009577891941

FB page https://www.facebook.com/morastifotia

Youtube  https://www.youtube.com/@steliossalvador9715

ΛΑΝΤΖΑ

Η Λάντζα είναι ένα μουσικό δίδυμο από τους πρόποδες του Υμηττού που αρέσκεται στη λογοτεχνία, το punk, την ψυχεδέλεια και το noise. Ξεκίνησε να πειραματίζεται με beats και ήχους εν μέσω ανεργίας το 2017 και συνεχίζει μέχρι σήμερα εν μέσω εξουθενωτικής εργασίας. Όταν καλείται να "καθαρίσει" δεν το κάνει με cif αλλά με ριφ! Για πρώτη φορά συγκεντρώνει τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα παραπεταμένα και τα απλώνει με την αρμόζουσα φασαρία σε ένα αλμπουμ. Ο Σίσυφος πατάει το start, ο λευκοντυμένος, δισδιάστατος Μηδός πρίγκηψ δίνει το σινιάλο και ένας θίασος αποτελούμενος από αναβλητικούς καλλιτέχνες, συνδικαλίστριες κατσαρίδες και μονογαμικά κοάλα ξεχύνεται στον χώρο και τον χρόνο. Την ίδια στιγμή, κάπου στην Ομελάς ο Joe Strummer με τον Steve Albini περιεργάζονται μία λατέρνα που παίζει πρωτόγονο alternative. Χοντρός: Βαρύτονη κιθάρα, cigar box, φωνή Σάτυρος: Κιθάρες, φωνή

Fb Page: https://www.facebook.com/lantzaband

Youtube: https://www.youtube.com/@lantza5601

Bandcamp: https://lantza.bandcamp.com

INFO: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ Live

Special Guest: ΛΑΝΤΖΑ

ΚΥΤΤΑΡΟ

ΗΠΕΙΡΟΥ 48 & ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

www.kyttarolive.gr  210-8224134

ΠΟΡΤΕΣ: 21.00 - ΕΝΑΡΞΗ: 22.00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 13€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: MORE.COM

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mora-sti-fotia-live-sto-kyttaro-4

Fb Event: https://www.facebook.com/events/760147586551973 

 

