Πριν λίγο καιρό η Lorde κυκλοφόρησε το απόλυτα καλοκαιρινό single της "Solar Power" που προλογίζει την επερχόμενη, τρίτη δισκογραφική δουλειά της που θα ακούσουμε στις 20 Αυγούστου.

Στο μεταξύ, δεν ήταν λίγοι αυτοί που παρατήρησαν τις ομοιότητες του κομματιού με το "Loaded" των Primal Scream, με την ίδια τη Νεοζηλανδή να αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στον Zane Lowe και το Apple Music πως δεν είχε ακούσει ποτέ Primal Scream και σε επικοινωνία της με τον ίδιο τον Bobby Gillespie, εκείνος όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε με την ομοιότητα των τραγουδιών, αλλά...έδωσε και την ευχή του στη Lorde.

Τώρα το ίδιο ακριβώς κάνουν και οι συγγενείς του George Michael για τις ομοιότητες του "Solar Power" με το "Freedom '90" του μουσικού -σε ένα...ντόμινο ομοιοτήτων, μιας και το κομμάτι του Michael έχει επίσης, όπως είναι λογικό, πολλές ομοιότητες με αυτό των Primal Scream (για την ιστορία, τα δύο κομμάτια κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά, με αυτό των Σκωτσέζων να προηγείται).

Στην ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα George Michael διαβάζουμε σχετικά: «Έχουμε επίγνωση του ότι πολλοί άνθρωποι κάνουν τη σύνδεση μεταξύ του "Freedom '90" του George Michael και του "Solar Power" της Lorde, που ο George θα ένιωθε κολακευμένος αν άκουγε. Έτσι, εκ μέρους ενός σπουδαίου καλλιτέχνη προς μια άλλη καλλιτέχνιδα, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο single της».

Καθόλου άσχημα τα πράγματα για τη Lorde...

"We are aware that many people are making a connection between Freedom '90 by George Michael and Solar Power by @lorde which George would have been flattered to hear, so on behalf of one great artist to another, we wish her every success with the single." - George Michael Estate pic.twitter.com/XuoFUQwXjS