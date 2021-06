Στις 22 Ιουνίου συμπληρώθηκαν ακριβώς 50 χρόνια από την κυκλοφορία του Blue της Joni Mitchell, έναν δίσκο-σταθμό τόσο για τη δεκαετία της κυκλοφορίας του, όσο και για αυτό που λέμε rock και pop μουσική εν γένει.

Τα 50 κεράκια του άλμπουμ σβήστηκαν τόσο από τον διεθνή όσο και από τον εγχώριο Τύπο αλλά και η ίδια η Joni Mitchell έστειλε το δικό της μήνυμα με ένα σύντομο βίντεο στα social media.

Η μουσικός λέει συγκεκριμένα: «Είμαι τόσο ευχαριστημένη με τη θετική προσοχή που λαμβάνει το Blue αυτές τις μέρες. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε δέχτηκε πολλή κριτική. Πενήντα χρόνια μετά, οι άνθρωποι επιτέλους το πιάνουν και αυτό με ευχαριστεί».

Στο μεταξύ, με αφορμή την επέτειο του δίσκου κυκλοφόρησε ένα ep με ντέμο και άλλο υλικό από τις ηχογραφήσεις του Blue.

