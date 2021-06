Ένα νέο σόλο δίσκο έχει στα σκαριά ο Damon Albarn όπως ξέραμε και τώρα μαθαίνουμε λίγα περισσότερα γι' αυτόν.

Έτσι, το The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, όπως θα λέγεται το άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου από την Transgressive.

Το The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows θα είναι ο δεύτερος σόλο δίσκος του αρχηγού των Blur και των Gorillaz μετά το Everyday Robots του 2014.

Μαζί με τις λεπτομέρειες του δίσκου, ο Damon Albarn έκανε διαθέσιμο και το πρώτο, ομώνυμο single.

Ακούτε το "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows" παρακάτω: