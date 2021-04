Ακούσατε το «νέο» κομμάτι των Nirvana;

Το πρότζεκτ Lost Tapes of the 27 Club χρησιμοποιεί ΑΙ τεχνολογία για να «γράψει» κομμάτια στο στυλ καλλιτεχνών του Club 27.

Ένα ελαφρώς...μακάβριο αλλά και ενδιαφέρον πρότζεκτ που έχει τον τίτλο Lost Tapes of the 27 Club χρησιμοποιεί τεχνολογία ΑΙ για να δημιουργήσει «νέα» κομμάτια στο στυλ μουσικών που περιλαμβάνονται στο Club 27, που πέθαναν, δηλαδή, δυστυχώς στα 27 τους χρόνια.

Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε το κομμάτι "Drowned In The Sun" στο στυλ των Nirvana, που θυμίζει αρκετά το κλασικό κομμάτι της μπάντας από το Σιάτλ, "Come As You Are".

Για τη δημιουργία των κομματιών του Lost Tapes of the 27 Club χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Magenta, στο οποίο δόθηκαν 30 κομμάτια από τον κάθε καλλιτέχνη και αυτό «μετέφρασε» τον τόνο, τις αρμονίες και το ρυθμό τους και μέσω ενός syntheseizer έφτιαξε το νέο κομμάτι.

Εκτός από τους Nirvana μπορείτε να ακούσετε «νέα» κομμάτια από την Amy Winehouse, τους Doors και τον Jimi Hendrix εδώ.

Ακούτε το "Drowned In The Sun" παρακάτω:

