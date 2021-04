Δείτε την εμφάνιση της St. Vincent στο SNL

Τελευταία μουσική καλεσμένη στο SNL ήταν η St. Vincent, η οποία και εμφανίστηκε στην εκπομπή με αφορμή την επερχόμενη δουλειά της, Daddy's Home, που θα ακούσουμε στις 14 Μαΐου από τη Loma Vista.

Την κατά κόσμο Anne Clarke προλόγισε ο ηθοποιός Daniel Kaluuya (που είδαμε πρόσφατα στο Judas and the Black Messiah).

Η μουσικός έπαιξε ζωντανά τα δύο φρέσκα singles της από τον επερχόμενο δίσκο της, "Pay Your Way In Pain" και "The Melting of the Sun".

Βλέπετε την εμφάνιση της St. Vincent στο Saturday Night Live παρακάτω: