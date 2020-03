Λειτουργώντας ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, όπως κάνει από τότε που εμφανίστηκε ο κορωνοϊός και στη χώρα μας, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι στους δημοσιογράφους ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται πλέον στα 84.Ο κύριος Τσιόδρας επανέλαβε ότι στόχος είναι «να καθυστερήσουμε το κύμα της νόσου όσο περισσότερο μπορούμε» και επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι για 4 από τα νέα κρούσματα δεν υπάρχει σαφής πηγή.Στα πλαίσια λοιπόν αυτά ανακοίνωσε νέα σειρά μέτρων, με κυριότερο την αναστολή όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναμένεται να συγκεντρώσουν από 1000 άτομα και πάνω -μέτρο που πήρε σχεδόν παράλληλα και η Γαλλία. Η απόφαση πλήττει άμεσα τον Ημιμαραθώνιο, αλλά και αρκετές από τις προγραμματισμένες συναυλίες διεθνών ονομάτων. Σε ακυρώσεις προχωρούν ωστόσο και μικρότεροι χώροι.Ήδη καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, ας πούμε, ανακοινώθηκε η ακύρωση της σημερινής συναυλίας της Άλκηστης Πρωτοψάλτη με την Εστουδιαντίνα στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και η προσωρινή ακύρωση των 2 συναυλιών του Maluma σε Αθήνα (11/3) και σε Θεσσαλονίκη (13/3) -μένει να διευκρινιστεί με το management του Κολομβιανού σταρ αν θα μεταφερθούν σε μελλοντικές ημερομηνίες ή αν θα ακυρωθούν οριστικά.Κανονικά, από την άλλη, θα διεξαχθεί το Up The Hammers Festival 2020 (τόσο το pre-event στο An Club στις 12/3, όσο και το βασικό διήμερο στο Gagarin 13+14/3), καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης στο Facebook «η προσέλευση δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 1000 άτομα ανά ημέρα».