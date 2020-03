Πέρασε από χίλια κύματα το φετινό Up The Hammers Festival, καθώς στην αρχή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει κανονικά, στη συνέχεια ότι θα διεξαχθεί με απώλειες (καθώς κάμποσα γκρουπ δεν μπόρεσαν να φτάσουν στη χώρα μας, λόγω του παγκόσμιου συναγερμού για τον κορωνοϊό) και τελικά ακυρώθηκε πριν λίγο -τόσο το σημερινό (12.3) «ζέσταμα» στο An Club με τους εικονιζόμενους Atlantean Kodex, όσο και το βασικό διήμερο στο Gagarin (13 + 14.3).Όπως ανακοίνωσε μέσω Facebook η διοργάνωση, θα μεταφέρει το φεστιβάλ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, την οποία και θα ανακοινώσει άμεσα, επιβεβαιώνοντας σε δεύτερη φάση το line-up «με τις μπάντες που υποσχεθήκαμε και περισσότερες». Τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια δεν θα εξαργυρωθούν, αλλά θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.Όσον αφορά επίσης τα ήδη αγορασμένα t-shirts από το merch του φεστιβάλ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από το δισκοπωλείο No Remorse: το αργότερο αύριο το πρωί, θα έχουν παραδοθεί εκεί.