Ήταν σίγουρα μία από τις πιο επιτυχημένες, αλλά και μία από τις πιο δυνατές συναυλίες του περσινού καλοκαιριού η headline εμφάνιση του Iggy Pop στο Release Athens, ο οποίος απέδειξε ότι «η ορμή του πάνω στη σκηνή, παραμένει αδιανόητη», όπως έγραψε στις σελίδες μας ο ανταποκριτής μας Ανδρέας Κύρκος (δείτε εδώ ).Η ανανέωση μάλιστα αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης με το ελληνικό κοινό, η οποία κρατάει στον χρόνο, ήρθε στο καταλληλότερο τάιμινγκ για τον αειθαλή rocker, καθώς συνδυάστηκε με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Free: πατώντας, μπορείτε να δείτε τι έγραψε γι' αυτό ο Μιχάλης Τσαντίλας.Τώρα, το σχετικό promo συνεχίζεται με ένα ακόμα επίσημο βιντεοκλίπ, αυτήν τη φορά για το τραγούδι "We Are The People": το σκηνοθέτησε ο Simon Taylor και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "We Are The People" είναι ένας φόρος τιμής του Iggy Pop στον Lou Reed, καθώς χρησιμοποιεί λέξεις από ένα ποίημα του τελευταίου χρονολογημένο στα 1970.