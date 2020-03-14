Πωλήσεις δίσκων στην Ελλάδα, για την εβδομάδα από 2 έως 8 Μαρτίου

Δείτε τι δείχνουν τα στοιχεία από τα ευπώλητα του Ιανού σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη

news.team
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από τον Μουσικό ΙΑΝΟ, από τις πωλήσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, αυτοί είναι οι 10 πρόσφατοι -εγχώριοι και διεθνείς- δίσκοι τους οποίους αγόρασε περισσότερο ο κόσμος, για την εβδομάδα από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου.

1. ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Όμορφη Ζωή [Panik]
2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ: The Soul Of Epirus [Artway-Τεχνότροπον]
3. ΦΩΤΗΣ ΣΙΩΤΑΣ & ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ: Τα Δεύτερα - Γιατί Κουράστηκαν Τα Πρώτα [Ogdoo Music Group]
4. ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ & ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: Τι Λέει Η Αλεπού [Cantini]
5. ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ: Πόσο Βλάκας [MLK]
6. OZZY OSBOURNE: Ordinary Man deluxe [Sony]
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΗΣ: Πρελούδιο Στον Έρωτα [Universal]
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΚΚΑΣ: Στου Έρωτα Τα Κύματα [Μετρονόμος]
9. ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Από Τους Κήπους Των Ψιθύρων [Ogdoo Music Group]
10. ΜΟBLEY HANK: Poppin [Blue Note]

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