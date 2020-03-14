1. ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Όμορφη Ζωή [Panik]
2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ: The Soul Of Epirus [Artway-Τεχνότροπον]
3. ΦΩΤΗΣ ΣΙΩΤΑΣ & ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ: Τα Δεύτερα - Γιατί Κουράστηκαν Τα Πρώτα [Ogdoo Music Group]
4. ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ & ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: Τι Λέει Η Αλεπού [Cantini]
5. ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ: Πόσο Βλάκας [MLK]
6. OZZY OSBOURNE: Ordinary Man deluxe [Sony]
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΗΣ: Πρελούδιο Στον Έρωτα [Universal]
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΚΚΑΣ: Στου Έρωτα Τα Κύματα [Μετρονόμος]
9. ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Από Τους Κήπους Των Ψιθύρων [Ogdoo Music Group]
10. ΜΟBLEY HANK: Poppin [Blue Note]