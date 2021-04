Ναι, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την έξοδο, το ποτό με φίλους, τις συναυλίες - ακόμα και η σημασία των μικρών απογευματινών δόσεων που παίρνουμε με δικούς μας ανθρώπους, μας φαίνεται τεράστια. Η έξοδος από το τούνελ κάπου διαφαίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρίσκουμε τρόπους να επικοινωνούμε, να ζούμε έστω και αυτού του τύπου τις εμπειρίες τώρα.

Η πρώτη εβδομάδα του Backstage Film Festival είχε στο καθημερινό πρόγραμμα εξάντληση και χαρά ταυτόχρονα, για εμάς. Όπως όταν προετοιμάζεις ένα party, ή όταν περιμένεις τους φίλους σου, χαλαρώνεις μόνο όταν όλα είναι στην εντέλεια (δηλαδή ποτέ). Είναι αρκετά αυτά που κάναμε, είναι κάποια αυτά που δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε. Το Σάββατο ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήσαμε να συνδυάσουμε την ταινία με ένα online mix που έπαιζε ταυτόχρονα στον player ανθρώπων με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για την εναλλακτική κουλτούρα - όπως και να την ονομάζει ή να την εννοεί κανείς.

Παρακολουθώντας το 1991: The Year Punk Broke, το ιστορικό ντοκουμέντο του David Markey, που ακολουθεί τους Nirvana και τους Sonic Youth στην περιοδεία τους στην Ευρώπη το 1991 και ακούγοντας το online 90s party mix του Μάκη Μηλάτου, αρκετοί από εμάς συγκινηθήκαμε, άλλοι απλώς περάσαμε καλά - λυπάμαι πραγματικά, βέβαια, κάποιους γείτονες. Όταν ξεκινάς ένα mix με τα αυτονόητα του party και συνεχίζεις με τα μη αυτονόητα των συναισθημάτων, τότε αυτό δεν λέγεται μάλλον έτσι, λέγεται τέχνη. Το δίωρο που επιμελήθηκε ο Μάκης Μηλάτος μπορείτε να το ακούσετε εδώ, μαζί με ένα συμπληρωματικό chill out room mix, με κομμάτια των αρχών των '90s.

Αν όλο αυτό έχει μια χροιά στείρας νοσταλγίας; Πέρα από το γεγονός ότι σ' αυτή την κουλτούρα αναζητούμε πολλές φορές το μη εφήμερο και το περισσότερο επιδραστικό, άρα μόνο στείρο δεν είναι ένα flash back με καλλιτεχνικές φιγούρες που σήμερα έχουν ξεκάθαρο το αποτύπωμά τους, μπορούμε να γράψουμε χιλιάδες λέξεις γι' αυτό και τη χρονιά ή τις χρονιές εκείνες. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Κάποια στιγμή, θα αναλύσουμε και όλα όσα συνέβησαν εκείνη την κομβική χρονιά. Κάποια πράγματα που σήμερα μας φαίνονται αυτονόητα, έκαναν τότε την εμφάνισή τους ή άλλαξαν. Όχι μόνο στη μουσική. Όσον αφορά στο συναίσθημα, όμως, δεν χρειάζονται καν αυτές οι λέξεις.

Έχασα κάποιες από τις ταινίες. Πού τις βρίσκω;

Εάν χάσατε το 1991: The Year Punk Broke, προλαβαίνετε να το δείτε για λίγο ακόμα on demand, όπως και όλες τις ταινίες της πρώτης εβδομάδας! Ισχύει μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη. Είσοδος εδώ, εγγραφή (αν δεν το έχετε κάνει) εδώ, και οι ταινίες βρίσκονται εδώ.

Εάν χάσατε το Westwood: Punk, Icon, Activist σε συνεργασία με το Allyou.gr, μπορείτε να το δείτε στο αδελφό site www.allyou.gr, σήμερα, όλο το 24ωρο.



Αφιέρωμα στην ελληνική indie σκηνή

Τρίτη 20/4 και Τετάρτη 21/4, το Backstage Festival είναι αφιερωμένο στην ελληνική indie σκηνή. Ο Βαγγέλης Κυριακάκης, μάλιστα, θα αναλάβει το ζέσταμα. Μεταξύ 18:00 και 20:00 στο www.avopolisradio.gr, θα ακούσετε ένα 2ωρο γεμάτο εγχώρια indie, με αφορμή τις επερχόμενες προβολές των The Approaching of the Hour (20/4) και Velvet Bus (21/4) της Γκρατσιέλας Κανέλλου στο Backstage Film Festival. Από τους Jaywalkers στους Youth Valley κι από τους My Wet Calvin στους Chickn, το Avopolis Radio αφιερώνει την ζώνη 18:00-20:00, της Τρίτης 20 Απριλίου, στην αγγλόφωνη ελληνική indie σκηνή όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του '80 έως και τις μέρες μας. Τριάντα τραγούδια (που θα μπορούσαν να είναι πολλά περισσότερα) τα οποία λειτουργούν ως το ιδανικό ορεκτικό για τις προβολές του Backstage Film Festival το διήμερο 20-21 Απριλίου, με τις ταινίες The Approaching of the Hour και Velvet Bus της Γκρατσιέλας Κανέλλου. Στις 21:00, στο www.avopolis.gr/backstage/.



Οι επόμενες ταινίες της εβδομάδας

Τρίτη 20/4/2021, 21:00 (on demand έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας)

Στα μέσα των '00s οι Raining Pleasure έβαζαν τον αγγλικό στίχο με νέους όρους στο εναλλακτικό εγχώριο παιχνίδι. Η Γκρατσιέλλα Κανέλλου ήταν εκεί με το φακό της κι εσείς μπορείτε να δείτε όσα κατέγραψε (αλλά και πολλούς γνωστούς-άγνωστους). Περισσότερα εδώ.



Τετάρτη 21/4/2021, 21:00 (on demand έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας)

Ένα λεωφορείο, 4 μπάντες, 8 σταθμοί, 2350 χιλιόμετρα. Ένα μουσικό road movie που θα σας θυμίσει (ή θα σας μάθει) τι γινόταν στην ανεξάρτητη εγχώρια μουσική σκηνή στα τέλη των '00s. Περισσότερα εδώ.



Πέμπτη 22/4/2021, 21:00 (on demand έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας)

Το ντοκιμαντέρ για τα 20 χρόνια του Coachella, είναι το ιδανικό φεστιβαλικό αντίδοτο, όσο οι συναυλίες εξακολουθούν να φαντάζουν μακρινό σενάριο. Περισσότερα εδώ.



Παρασκευή 23/4/2021, 21:00 (on demand έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας)

Η ιλιγγιώδης ιστορία του frontman των INXS, μέσα από σπάνιο οπτικό υλικό. Περισσότερα εδώ.



Σάββατο 24/4/2021, 21:00 (on demand έως τις 06:00 της Δευτέρας 26/4)

H ιστορία της sui generis προσωπικότητας που άκουγε στο όνομα Hunter S. Thompson, δια στόματος Johnny Depp. Περισσότερα εδώ.

