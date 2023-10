The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Οκτώβριο

Οκτώβριος. Επιχειρούμε γενική φασίνα, κατεβάζουμε τα μακρυμάνικα, κάνουμε απόψυξη και εκκαθάριση ψυγείου, αναδιοργανώνουμε τα ντουλάπια μας -οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση πως όλα είναι στη θέση τους. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

5/10: Αουτσάιντερς: Ένας καθημερινός σπασίκλας του Internet αρχίζει να ανεβάζει βίντεο με συμβουλές για επενδύσεις σε χρηματιστηριακές μετοχές, σύντομα από στόμα σε στόμα γίνεται φίρμα, τα tips του εκτοξεύονται σε δημοφιλία και κυριολεκτικά από το πουθενά αρχίζει να πλουτίζει αδιανόητα. Μέχρι που οι εκατομμυριούχοι αρχίζουν να αντιδρούν κι όλα έρχονται πάνω-κάτω. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Με τους Paul Dano, Shailene Woodley, Seth Rogen, Nick Offerman, America Ferrera, Pete Davidson και πολλούς άλλους. Αν μη τι άλλο, φαίνεται fun.

12/10: Past Lives: «Η Νόρα και ο Χε-Σαν, δύο βαθιά συνδεδεμένοι παιδικοί φίλοι, χωρίζονται όταν η οικογένεια της Νόρα μεταναστεύει από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες μετά, επανασυνδέονται στη Νέα Υόρκη και περνάνε μία μοιραία εβδομάδα καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με το πεπρωμένο, την αγάπη και τις επιλογές που καθορίζουν μία ζωή.» Αυτή είναι η επίσημη σύνοψη του ντεμπούτου της Celine Song που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Sundance και την καρδιά μας στις Νύχτες Πρεμιέρας, επεξηγώντας με τον πιο τρυφερά ανθρώπινο τρόπο το πόσο κλονίζεται το χωροχρονικό συνεχές όταν μια ψυχή έρχεται αντιμέτωπη με τη συγκρουσιακή επιλογή ανάμεσα στον βαθύ φαντασιακό ρομαντισμό και το υπαρκτό συμβατικό κατεστημένο.

12/10: Ο Εξορκιστής: Πιστός: Όταν οι μικρές Άντζελα και Κάθριν εξαφανίζονται στο δάσος και επιστρέφουν τρεις μέρες μετά χωρίς καμία ανάμνηση τού τι συνέβη, ο πατέρας της Άντζελα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το απόλυτο κακό, και μέσα στην απόγνωση και τον τρόμο του, να αναζητήσει το μοναδικό άτομο που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο: την Κρις ΜακΝιλ. Η Ellen Burstyn επιστρέφει στο franchise 50 χρόνια από την θρυλική ταινία του 1973 και τα -ακόμη ικανά να προκαλέσουν ρίγη αναστάτωσης- “Tubular Bells” του Mike Oldfield στα ηχεία της σκοτεινής αίθουσας.

19/10: Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού: Στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920, τα μέλη της φυλής Οσέιτζ, που είχε πλουτίσει λόγω του πετρελαίου που ανακαλύφθηκε στη γη τους, αρχίζουν να δολοφονούνται το ένα μετά το άλλο -μέχρι που το FBI επεμβαίνει για να λύσει το μυστήριο. Η βασισμένη στο ομότιτλο best-seller του David Grann ταινία του Martin Scorcese, με τους Leonardo DiCaprio και Robert De Niro είναι η πιο πολυαναμενόμενη της φθινοπωρινής σεζόν -και, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς ακόμα και από το πολύ δυνατό τρέιλερ, πάει καρφί για τα Oscar.

26/10: The Killer: Μετά από μια μοιραία αστοχία, ένας εκτελεστής μάχεται τα αφεντικά του, και τον ίδιο, σε ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό που επιμένει ότι δεν είναι προσωπικό. Τρεις πολύ σοβαροί λόγοι για να το δούμε: David Fincher στο σκηνοθετικό τιμόνι, Michael Fassbender στον πρωταγωνιστικό ρόλο και το αχτύπητο δίδυμο Trent Reznor-Atticus Ross στο soundtrack. Μετά την έξοδό της στις αίθουσες, η ταινία έρχεται και στο Netflix, στις 10 Νοεμβρίου.

5 events να πάτε

6/10: Νέο αίμα του post Brexit post punk, οι Hotel Lux φέρνουν λονδρέζικο αέρα στην Death Disco, υποσχόμενοι ένα «πάρτι με πολλή Guinness, σαν μια πιο τρελή εκδοχή του American Pie». Περισσότερα εδώ.

6-8/10: 1 φεστιβάλ, 3 ημέρες, 12 μουσικά σχήματα, μία πλήρης τροχιά γύρω από τον πυρήνα της σύγχρονης αθηναϊκής μουσικής σκηνής. Το Music Escapades: In Orbit v.4 παρουσιάζει τον ήχο της πόλης, φιλοξενώντας εδραιωμένα και ανερχόμενα ονόματα της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ. Παρασκευή με ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, Vikkie, Complex Shadow και Danaya, Σάββατο με Veslemes, Autow Nite Superstore, Kristof και Alex Dimou & Vili, Κυριακή με Deaf Radio, Lungs, AMKA και Amalia & the Architects. Περισσότερα εδώ.

15/10: Ο αγαπημένος Δανός του ελληνικού ραδιοφώνου Trentemøller εμφανίζεται στο Gagarin 205. Περισσότερα εδώ.

20/10: Οι Mammal Hands, το τρίο από το Norwich που μπλέκει τον jazz ήχο τη σύγχρονη κλασική, το post-rock, την ambient και την electronica ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205 για να παρουσιάσει υλικό από ολόκληρη τη δισκογραφία του, καθώς και από τον νέο δίσκο του Gift From The Trees που μόλις κυκλοφόρησε. Περισσότερα εδώ.

29/10: Τα Κυριακάτικα EDEN parties του Plisskën επιστρέφουν με δυνατό άνοιγμα: την Αμερικανίδα DJ και παραγωγό Blessed Madonna στο Ωδείο Αθηνών. Ανοίγουν οι Marie Montexier και Polyxene. Περισσότερα εδώ.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

Everything Now: Ύστερα από μήνες σε ψυχιατρική κλινική, για να ξεπεράσει τη βουλιμική διαταρραχή της, η 16χρονη Μία (ερμμμ… από το Βουλιμία;) γράφει μια λίστα με τις εφηβικές εμπειρίες που θέλει να ζήσει προκειμένου να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο. Ας πούμε πως είναι κάτι σαν «το νέο 13 Reasons Why». Αν χρειάζεστε οπωσδήποτε μια εφηβική σειρά στη ζωή σας (και έχετε πάθει στερητικό μετά το φινάλε του Sex Education, εδώ είστε). Πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Οκτωβρίου.

The Fall of the House of Usher: Το δυνατό χαρτί του Netflix για το φετινό Halloween και τελευταία σειρά του μαιτρ του τηλεοπτικού horror Mike Flanagan για την πλατφόρμα (βλ. The Haunting of Hill House κτλ), πριν «μετακομίσει» στο Amazon. Ελεύθερη διασκευή του κλασικού διηγήματος του Edgar Allan Poe, για μια πλούσια οικογένεια που ξεκινά μυστηριωδώς να ξεκληρίζεται. Διαθέσιμο στις 12 Οκτωβρίου.

Frasier: Ο Δρ. Frasier Crane επιστρέφει στη Βοστώνη και ο Kelsey Grammer στον εμβληματικό του ρόλο σε αυτό το reboot της διάσημης κωμικής σειράς που κάνει πρεμιέρα στο Paramount+ στις 12 Οκτωβρίου με διπλό επεισόδιο και είναι ένας από τους τίτλους που συζητιούνται αρκετά αυτή τη σεζόν.

Lessons in Chemistry: Όταν μια χημικός στα 60s χάνει τη δουλειά της λόγω εγκυμοσύνης, πεισμώνει περισσότερο να αποδείξει την αξία της και το ταλέντο της, συνδυάζει χημεία και υψηλή κουζίνα, αποκτά δική της εκπομπή μαγειρικής και γίνεται τηλεοπτική σταρ. Βασισμένο στο best-seller της Bonnie Garmus Μαθήματα Χημείας που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Oscar (και κάπως αγνώριστη στη σειρά) Brie Larson.

-Ένας άντρας θέλει η γυναίκα του να του φτιάχνει ένα ποτό να χαλαρώσει μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά.

-Γιατί υποθέτετε ότι η δική του ημέρα ήταν πιο δύσκολη από τη δική της; Γιατί δεν το φτιάχνετε εσείς το ποτό;

Πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου στο Apple TV+.

It’s a Sin: Το It's A Sin δεν είναι μόνο οι Pet Shop Boys, έγραφε ο Ανδρέας Κύρκος την άνοιξη του 2021. Όχι νέα, λοιπόν, κυκλοφορία, αλλά θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι από αυτό το μήνα στην ελληνική πλατφόρμα Cinobo έρχονται και σειρές, όπως αυτή εδώ του Russell T. Davies (Doctor Who) που καταπιάνεται με την κρίση του AIDS, εξιστορώντας τη δραματική εξέλιξη που παίρνει η ζωή μιας παρέας νέων στο Λονδίνο των ‘80s. Αν δεν το έχετε δει, μη χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μία από τις κορυφαίες δραματικές σειρές των τελευταίων ετών. Από τις 2 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στο Cinobo.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Το Καφενείο Αλλιώς στην οδό Κερκύρας στην Κυψέλη για σωστό σνίτσελ, σκορδόψωμο με κρέμα, χειροποίητες φλογέρες, κοκκινιστά κεφτεδάκια και ρακή από τις Αρχάνες.

Το ΑΚΡΗ στο στενάκι του Τσιν Τσιν για ποιοτικό streetfood, παρεΐστικη ατμόσφαιρα και απροσδόκητα DJ sets που κρατούν το μαγαζί στην πρίζα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την ολοκαίνουργια πιτσαρία Lisa στην Κυψέλη για πίτσα καρμπονάρα, πίτσα πέντε τυριά, πίτσα ημέρας-έκπληξη και πίτσα (αν έχουν τον θεό τους) με marmite.

Το άρτι αφιχθέν all-day bar Link στην Πλατεία Προφήτου Ηλία στο Παγκράτι για πρωινό, brunch, burgers, hot dogs και ωραίο vibe για όσους δουλεύουν remotely και ψάχνουν ένα στέκι να καθίσουν με το λάπτοπ τους.

Το επίσης ολοκαίνουργιο (άνοιξε στις 29 Σεπτέμβρη) Bless Me Father στην πλατεία Καρύτση για ποτό και προσεγμένο bar food στην ωραιότατη μεγάλη μπάρα ή σε… σεπαρέ εξομολόγησης. Είπα και ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω.

