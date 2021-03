Το It's A Sin δεν είναι μόνο οι Pet Shop Boys

"At school they taught me how to be

so pure in thought and word and deed.

They didn't quite succeed".

Η εξαιρετική σειρά It's A Sin που προβλήθηκε από το Channel 4 στη Βρετανία, είναι ένα βαθύτατα πολιτικοποιημένο δράμα και ταυτόχρονα ένας αφηγηματικός θρίαμβος ανθρωπιάς και καλοκεντημένου δράματος. Στα 5 επεισόδια της μίνι σειράς, ο δημιουργός Russell T. Davies παραδίδει υποδειγματικά ένα βαθιά πολιτικό φιλμ χωρίς και γίνεται ρήτορας ή πολιτικάντης. Επιπλέον, φιλοτεχνεί ένα ειλικρινές δράμα χαρακτήρων χωρίς το exploitation του μελοδράματος και χωρίς τις σχηματικές καταστάσεις που χρειάζονται οι αμερικάνικες ταινίες για να υποδείξουν στον θεατή πως θα νιώσει.

Οι χαρακτήρες του It's A Sin δεν χρειάζονται δακρύβρεχτους μονολόγους για να εκπαιδεύσουν το κοινό. Απλώς, παρακολουθούμε τις ζωές τους για να συμπεράνουμε το πώς αυτές θα έπρεπε να εξελιχθούν. Στο It's A Sin βλέπουμε όλες τις coming-of-age ιστορίες του κόσμου που κόπηκαν βίαια από τη ρίζα τους. Παρακολουθούμε τις ζωές λίγων νέων, όμορφων με κάθε τρόπο και φωτεινών ανθρώπων που έτυχε να ζουν την εποχή που το AIDS ξεκλήριζε ολόκληρες κοινότητες, χωρίς εξήγηση και χωρίς να υπάρχει καμία άμυνα. Ο άβγαλτος και νευρωτικός Ritchie (Olly Alexander), η γλυκιά και ανοιχτόκαρδη Jill (Lydia West), ο λαμπερός Roscoe (Omari Douglas) και ο ενοχικός αλλά τολμηρός Colin (Callum Scott Howells) είναι οι κεντρικοί ήρωες που πρωταγωνιστούν σε ένα πληθωρικό φιλμ σε πέντε μέρη.

Το 1999, Russell T Davies υπέγραψε το Queer as Folk που μίλησε μετωπικά στο κοινό για το lifestyle της gay κοινότητας στο Μάντσεστερ. Φέτος, επιστρέφει με κάτι ανάλογο, με ένα μεγαλύτερο δραματικό βάρος. Το Λονδίνο έχει το δικό του ρόλο σε μια θεματολογία που κινηματογραφικά έχει μονοπωλήσει η Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο. Βρισκόμαστε, λοιπόν, στη βρετανική πρωτεύουσα στα χρόνια της θατσερικής λαίλαπας, όταν οι ΗΠΑ του Reagan έκαναν επίτηδες τα στραβά μάτια και άφηναν τον κόσμο να πεθάνει. Η σειρά εξερευνά την ντροπή και το άδικο στίγμα αυτών των νεαρών, σε μια εποχή που το body count από μια επιδημία δεν αφορούσε την εργατική τάξη, ούτε την αστική κοινωνία. Ο Russell T. Davies μπολιάζει με θέρμη και πάθος την ιστορία του και αφήνει όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των ανοιχτά queer χαρακτήρων στη συντηρητική Αγγλία να αναπτυχθούν.

Το It’s A Sin παρακολουθεί την πορεία της άτυχης queer γενιάς που έμαθε στο ελεύθερο σεξ για να το πληρώσει με την άνιση κοινωνική μεταχείριση, με ένα soundtrack που αναβιώνει τις επιτυχίες της εποχής (από Soft Cell και Bronski Beat, μέχρι Pet Shop Boys, φυσικά) και κάποιες καλογραμμένες παράλληλες πλοκές (σπαρακτική η ιστορία του Neil Patrick Harris στο πρώτο επεισόδιο). Το κάνει, μάλιστα, χωρίς τον μεγαλεπήβολο στόμφο του Angels in America και χωρίς τον ντοκιμαντερίστικο ρεαλισμό του 120 BPM. Εδώ, η χαρά της νεανικής καθημερινότητας, η υπόσχεση της μεγαλούπολης, το nightlife και το casual fun, έχουν το χρόνο που τους αναλογεί στο σενάριο. Μαθαίνομε να ζούμε δίπλα σε αυτά τα παιδιά όταν ένα μαύρο σύννεφο θανάτου απλώνεται πάνω από τις ζωές τους και αυτά είναι ανήμπορα να αντιδράσουν και κυρίως, να καταλάβουν από τι απειλούνται. Συναισθηματικά μένεις μετέωρος όταν την στιγμή που το αριστοτεχνικό μοντάζ στην οθόνη μας δείχνει να κάνουν σεξ οι ήρωες, γιατί δεν ξέρεις αν πρέπει να χαρείς για την απόλαυση της ύψιστης χαράς της ζωής ή να θρηνήσεις την επέλαση ενός ολέθριου ιού.