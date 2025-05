The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Μάιο

Μάιος. Μήνας αλλαγών, αλλεργιών και Eurovision. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

8/5: Πέρα από τη Θάλασσα: Ο 27χρονος Νουρ έχει μεταναστεύσει παράνομα στη Μασσαλία. Με τους φίλους του ζει μια περιθωριακή αλλά και ευχάριστη ζωή. Ωστόσο, όταν γνωρίζει τον Σερζ, έναν χαρισματικό και απρόβλεπτο αστυνομικό, και τη σύζυγό του, Νοέμι, η ζωή του Νουρ ανατρέπεται. Από το 1990 έως το 2000, ο Νουρ αγαπά, μεγαλώνει και προσκολλάται στα όνειρά του. Το φιλμ του Said Hamich έκανε παγκόσμια πρεμιέρα σε παράλληλο τμήμα του φεστιβάλ Κανών.

8/5: Ο Καλός Καθηγητής: Ο Julien, ένας νεαρός δάσκαλος, κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από μια έφηβη της τάξης του. Καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από τον μεγαλύτερο αδελφό του κοριτσιού και τους συμμαθητές της, η κατάσταση ξεφεύγει: οι ισχυρισμοί εξαπλώνονται, ολόκληρο το σχολείο βρίσκεται σε αναταραχή και ο δάσκαλος πρέπει να παλέψει για να καθαρίσει το όνομά του. Η ταινία είναι βασισμένη σε προσωπικό βίωμα του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Teddy Lussi-Modeste που όταν εργαζόταν ως καθηγητής γυμνασίου κατηγορήθηκε εσφαλμένα για σεξουαλική παρενόχληση 13χρονης μαθήτριας.

15/5: Hurry Up Tomorrow: Ένας μουσικός, που υποφέρει από αϋπνίες, συναντά μια μυστηριώδη άγνωστη που τον οδηγεί σε ένα ταξίδι, το οποίο προκαλεί όλα όσα ξέρει για τον εαυτό του. Ο The Weeknd (λίγο πριν αποχωριστεί οριστικά το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο και επιστρέψει στο πραγματικό του όνομα, Abel Tesfaye) πραγματοποιεί το ερμηνευτικό του ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη, ως μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του. Μαζί του συμπρωταγωνιστούν οι Jenna Ortega, Barry Keoghan και Riley Keough. Η ταινία πλαισιώνει το έκτο στούντιο άλμπουμ του The Weeknd που φέρει τον ίδιο τίτλο. Διαβάστε εδώ την κριτική της Τάνιας Σκραπαλιώρη και μη δείτε ποτέ το The Idol.

22/5: Oh, Canada: Ένας Αμερικανός εγκαταλείπει τη «στρωμένη» ζωή του και δραπετεύει στον Καναδά, για να μην υπηρετήσει στον πόλεμο του Βιετνάμ. Χρόνια μετά, και ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο καρκίνου, αποφασίζει να δώσει μια μεγάλη συνέντευξη σε πρώην συνεργάτες του, για να εξομολογηθεί τη δική του αλήθεια. Του Paul Schrader, με τους Jacob Elordi και Richard Gere και βασισμένο στο μυθιστόρημα του Russel Banks Foregone.

22/5: Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία: Ο Ίθαν Χαντ συνεχίζει την υπερπροσπάθεια να σταματήσει τον Γκάμπριελ από το να αποκτήσει το AI πρόγραμμα με την ονομασία Οντότητα… Το όγδοο Mission Impossible, με τους Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Henry Czerny, Angela Bassett και αμέτρητες σκηνές δράσης, κάνει πρεμιέρα στις Κάννες στις 14 Μαΐου.

5 events να πάτε

15/5: Η μυθική ορχήστρα Sun Ra Arkestra, από τα πιο σπουδαία και επιδραστικά acts όλων των εποχών, υπόσχεται μια βραδιά «γεμάτη cosmic jazz» στο CT Theater. Περισσότερα εδώ.

23-24/5: Όχι μία αλλά δύο βραδιές θα χαρίσουν οι Γάλλοι La Femme στους Έλληνες fans τους στο Universe Athens αυτό το Μάιο. Την Παρασκευή μοιράζονται τη σκηνή με τους French79, New Candys, Sam Quealy και Kobrah Habibi, ενώ το line-up του Σαββάτου περιλαμβάνει τους Acid Baby Jesus, The Bonnie Nettles και 33Lovers. Περισσότερα εδώ.

29/5: Οι Spiritualized, το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα του Jason Pierce, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στο Θεάτρο Λυκαβηττού. Περισσότερα εδώ.

30/5: Οι Ιρλανδοί The Murder Capital έρχονται ξανά στην Ελλάδα για να μοιραστούν την σκηνή του Gagarin 205 με τους Βρετανούς Warmduscher, σε ένα συναρπαστικό ανοιξιάτικο post-punk double bill. Περισσότερα εδώ.

31/5: Η Arca, μια από τις πιο αντισυμβατικές και αινιγματικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στο Θεάτρο Λυκαβηττού. Περισσότερα εδώ.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

7-10/5: Το Athens Music Week, η μεγαλύτερη συνάντηση για τη μουσική βιομηχανία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιστρέφει από τις 7 έως τις 10 Μαΐου και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με πάνω από 350 καλεσμένους από την Ελλάδα και 30 χώρες του εξωτερικού, 82 εκδηλώσεις (παρουσιάσεις, roundtables, πάνελ συζητήσεων, ομιλίες, workshops, networking events και άλλες ξεχωριστές δράσεις), και περισσότερες απο 42 showcase συναυλίες & dj sets από 44 ονόματα από 14 χώρες, σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης!

Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές, τους καλλιτέχνες και το τετραήμερο πρόγραμμα εδώ

26/5-1/6: Το Athens Jazz φιλοξενεί 21 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο. Εδώ αναλυτικά το line-up.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

The Four Seasons: Η φιλία δεκαετιών μεταξύ τριών παντρεμένων ζευγαριών δοκιμάζεται όταν ένα από αυτά χωρίζει, περιπλέκοντας την παράδοση των τριμηνιαίων αποδράσεών τους τα Σαββατοκύριακα. Με τους Tina Fey, Will Forte, Steve Carell, Kerri Kenney-Silver, Colman Domingo και Marco Calvani. Από 1 Μαΐου στο Netflix.

Forever: Δύο παιδικοί φίλοι ξανασυναντιούνται ως έφηβοι και ερωτεύονται βαθιά, βιώνοντας τη χαρά και τον πόνο του πρώτου έρωτα που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα. Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Judy Blume από το 1975, αλλά προσαρμοσμένο στο σήμερα (κινητά, texting, emojis και τα γνωστά). Στο ρόλο του Justin συναντάμε τον Michael Cooper Jr. και στο ρόλο της Keisha την Lovie Simone. Λογικά το εφηβικό / young adult hit της σεζόν. Από 8 Μαΐου στο Netflix.

Murderbot: Ένα ρομπότ ασφαλείας που αυτοαποκαλείται Murderbot, αλλά δεν έχει καμία όρεξη για δολοφονίες και θα προτιμούσε να βλέπει όλη μέρα τηλεόραση, προσπαθεί να αποκρύψει το ότι διαθέτει ελεύθερη βούληση, ενώ παράλληλα καλείται να ολοκληρώσει επικίνδυνες αποστολές. Sci-fi κωμωδία, βασισμένη στη σειρά βιβλίων της Martha Wells Murderbot Diaries, από τους δημιουργούς του American Pie και του About a Boy με τον Alexander Skarsgård στο ρόλο του ρομπότ. Από 16 Μαΐου στο Apple TV+.

Sirens: Όταν ο πατέρας τους αρρωσταίνει βαριά, η Devon (Megan Fahy, The White Lotus S2) ταξιδεύει μέχρι το απομακρυσμένο θέρετρο στο οποίο εργάζεται η αδελφή της Simone (Milly Alcock, House of the Dragon) για να της μεταφέρει τα νέα. Σύντομα συνειδητοποιεί πως η εργοδότρια της Simone, Michaela (Julianne Moore) συμπεριφέρεται σαν αρχηγός αίρεσης και δεν επιθυμεί καθόλου την παρουσία της Devon εκεί. Στο trailer παστέλ χρώματα, “eat-the-rich” vibes και το “Anxiety” της Doechii για soundtrack. Πρεμιέρα 22 Μαΐου στο Netflix.

And Just Like That…: Θα συνηθίσει η Carrie το νέο της διαμέρισμα; Θα επιβιώσει η σχέση της από απόσταση με τον Aiden; Θα είναι το μυθιστόρημα που αποφάσισε να γράψει όσο επιτυχημένο όσο η στήλη που την έκανε διάσημη και πλούσια; Πόσα ζευγάρια παπούτσια θα αλλάξει στα επεισόδια αυτής της τρίτης σεζόν; Θα έχουν ενδιαφέρον τα story arcs της Charlotte και της Miranda; Θα επιστρέψει η Sarah Ramirez ως Che; Θα ξαναδούμε την Samantha; Οι απαντήσεις από 29 Μαΐου στο Max.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Την αυλή του Lele maiko στoν Βοτανικό (δίπλα στο Ραφίκι) για φαγητό, ποτό και catch-up σε «χύμα» setting και χαλαρό περιβάλλον.

To μικροσκοπικό μπιστρό Cinq Sens στο Παγκράτι για πάπια με πουρέ καρότου.

Το Quinn’s στα Ιλίσια για έμπειρο Dry Martini.

Το pop-up restaurant Jaam Street Dining στο Bios (μόνο τα Σαββατοκύριακα) για καρμπονάρα με udon noodles, καπνιστό μπέικον και μετσοβίτικο τυρί.

To Subject of Athens στην πλατεία Κοτζιά για margarita με χαλαπένιο και άλλα signature cocktails.