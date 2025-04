The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Απρίλιο

The Last Drive - A Farewell to the Tribe: H τελευταία βόλτα

Απρίλιος. Spring clean και ανανέωση σπιτιού, τραπεζάκια έξω, εξορμήσεις εκτός πόλης, διακοπές, αρνί, τσουρέκια.

5 ταινίες να δείτε

7/4: Εδώ Μιλάνε Για Λατρεία: Μια μπάντα από την Κέρκυρα γίνεται γνωστή σε όλη την Ελλάδα, εισπράττοντας θαυμασμό αλλά και χλευασμό. Αυτή είναι η γοητευτική ιστορία των Κόρε. Ύδρο. Η ταινία του Βύρωνα Κριτζά, που απέσπασε δύο διακρίσεις στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έρχεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Άστορ. Μη χάσετε τη συνέντευξη του Παντελή Δημητριάδη στον Γιάγκο Πλατή.

10/4: ΕΜΕΙΣ: Μια ταινία για τον Bloody Hawk: Άλλο ένα μουσικό ντοκιμαντέρ αυτό το μήνα, αυτή τη φορά για το φαινόμενο Bloody Hawk. Η ταινία ακολουθεί τον ράπερ στη μεγάλη του καλοκαιρινή περιοδεία από την Αθήνα μέχρι την Ξάνθη, και από το τωρινό του momentum στο μακρινό παρελθόν, όταν λεγόταν ακόμη Νικόλας Κίτσος. Το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κοτιώνη και Ορέστη Πλακιά, σε σενάριο της Φαίδρας Βόκαλη και του Κωστή Θεοδοσόπουλου, συμπεριλαμβάνει ακυκλοφόρητα βίντεο από το προσωπικό αρχείο του, νέο υλικό που ρίχνει φως στη ζωή του και footage από οπαδούς και ακολούθους του, δημιουργώντας «ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ήχου και εικόνων, που μας θυμίζει το γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή μορφή έκφρασης».

17/4: Αμαρτωλοί: Δεκαετία του 1930, αμερικανικός νότος. Προσπαθώντας να αφήσουν πίσω το ταραγμένο παρελθόν τους, δύο δίδυμα αδέρφια επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, ώστε να κάνουν μια νέα αρχή, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν πως ένα ακόμη μεγαλύτερο κακό τούς περιμένει εκεί. Μεταφυσικό θρίλερ του Ryan Coogler (Black Panther, Creed) με τον Michael B. Jordan και την Hailee Steinfield, με μπάτζετ 90 εκατομμύρια δολάρια.

24/4: Ο Καλός Καθηγητής: Ο Julien, ένας νεαρός δάσκαλος, κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από μια έφηβη της τάξης του. Καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από τον μεγαλύτερο αδελφό του κοριτσιού και τους συμμαθητές της, η κατάσταση ξεφεύγει: οι ισχυρισμοί εξαπλώνονται, ολόκληρο το σχολείο βρίσκεται σε αναταραχή και ο δάσκαλος πρέπει να παλέψει για να καθαρίσει το όνομά του. Η ταινία είναι βασισμένη σε προσωπικό βίωμα του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Teddy Lussi-Modeste που όταν εργαζόταν ως καθηγητής Γυμνασίου κατηγορήθηκε εσφαλμένα για σεξουαλική παρενόχληση 13χρονης μαθήτριας.

24/4: Πέρα από τη Θάλασσα: Ο 27χρονος Νουρ έχει μεταναστεύσει παράνομα στη Μασσαλία. Με τους φίλους του ζει μια περιθωριακή αλλά και ευχάριστη ζωή. Ωστόσο, όταν γνωρίζει τον Σερζ, έναν χαρισματικό και απρόβλεπτο αστυνομικό, και τη σύζυγό του, Νοέμι, η ζωή του Νουρ ανατρέπεται. Από το 1990 έως το 2000, ο Νουρ αγαπά, μεγαλώνει και προσκολλάται στα όνειρά του. Το φιλμ του Said Hamich έκανε παγκόσμια πρεμιέρα σε παράλληλο τμήμα του φεστιβάλ Κανών και με έκανε να αναρωτηθώ πότε ανοίγουν τα θερινά.

5 events να πάτε

7/4: H Arooj Aftab, μια από τις πιο καινοτόμες φιγούρες στη σύγχρονη μουσική σκηνή, και πρώτη Πακιστανή καλλιτέχνιδα με βραβείο Grammy, εμφανίζεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο του φετινού WOW – Women of the World Festival. Περισσότερα εδώ.

11/2/4: Iggor Cavalera, Joy Orbison, Donato Dozzy, Moritz Von Oswald, Forensis x Bill Kouligas και 10 ακόμη DJs εμφανίζονται στο φετινό Borderline Festival στο Onassis Ready, το νέο κτίριο του Ιδρύματος Ωνάση, στη βιομηχανική ζώνη του Ρέντη. Άχαστο αν είστε fans της ηλεκτρονικής και dance μουσικής. Περισσότερα εδώ.

12/4: Τα Jameson Connects Music Sessions επιστρέφουν και σε συνεργασία με το Ejekt παρουσιάζουν τους Palaye Royale από το Las Vegas στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Στο Ejekt του 2024 τους είχαν παρακολουθήσει πάνω από 20.000 άτομα. Περισσότερα εδώ.

17/4: Οι Hooverphonic έρχονται στο Fuzz με κουαρτέτο εγχόρδων για τα 25 χρόνια του δίσκου τους The Magnificent Tree. Περισσότερα εδώ.

29/4: Ο θρύλος της σύγχρονης jazz-fusion Kamasi Washington, έρχεται στο City Theater, σε μια διοργάνωση του Plisskën. Περισσότερα εδώ.

Μείνετε συντονισμένοι στην ατζέντα και τα συναυλιακά νέα του Avopolis (διεθνή και ελληνικά) για πολλά περισσότερα live music events, δείτε ανταποκρίσεις και φωτογραφίες από συναυλίες στην ενότητα LIVE.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

Dying For Sex: Όταν η Molly (Michelle Williams) μαθαίνει πως έχει μεταστατικό καρκίνο του μαστού σταδίου IV, αποφασίζει να αφήσει τον σύζυγο της, Steve (Jay Duplass) και, με τη βοήθεια της καλύτερής της φίλης Nikki (Jenny Slate) να εξερευνήσει για πρώτη φορά στη ζωή της, όλο το εύρος και την πολυπλοκότητα των σεξουαλικών της επιθυμιών. Νέα μίνι σειρά του FX εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία της Molly Kochan, την οποία η ίδια μοιράστηκε αρχικά μέσω podcast. Πρεμιέρα 4 Απριλίου στο Disney+.

Black Mirror Σεζόν 7: What a time to be alive! Την εποχή του ΑΙ, νέα επεισόδια Black Mirror. Η σκοτεινή, σατιρική σειρά ανθολογίας του Charlie Brooker επιστρέφει με 6 νέα επεισόδια, συμπεριλαμβανομένου του σίκουελ της περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας "USS Callister". Στο trailer αναγνωρίζουμε τους Peter Capaldi, Issa Rae, Paul Giamatti, Rashida Jones, Emma Corrin, Awkwafina και Chris O’Dowd. Πρεμιέρα 7 Απριλίου στο Netflix.

The Handmaid’s Tale Σεζόν 6: Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Margaret Atwood, η πιο σκληρή και δυστοπική σειρά που υπάρχει εκεί έξω (ένα ανατριχιαστικό σχόλιο για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την επιβολή της πατριαρχίας) ολοκληρώνεται με την έκτη και τελευταία σεζόν της. Με τις Elisabeth Moss, Alexis Biedel, Yvonne Strahovski. Πρεμιέρα 8 Απριλίου στο Hulu.

The Last Of Us Σεζόν 2: Η δεύτερη σεζόν της τρομερά δημοφιλούς σειράς που βασίστηκε στο τρομερά δημοφιλές videogame με τον Pedro Pascal έρχεται στις 13 Απριλίου στο HBO Max. Διαβάστε εδώ την κριτική του Avopolis για τον πρώτο κύκλο από τον Βασίλη Σπανό. Η ανυπομονησία των fans είναι τόσο μεγάλη που το trailer στο YouTube έχει 25 εκατομμύρια views.

Your Friends and Neighbors: Ένας διαχειριστής hedge funds χάνει τη δουλειά του και προκειμένου να μη χάσει και το lifestyle του αρχίζει να πραγματοποιεί διαρρήξεις σε επαύλεις πλουσίων, αλλά κάνει ένα μοιραίο λάθος εισβάλλοντας σε λάθος σπίτι. Με το forever crush μας Jon Hamm και τις Amanda Peet και Olivia Munn. (Λες και δεν είχαμε ψηθεί τέρμα ήδη, μου βάλανε και στο trailer και το “How Do You Sleep?” των LCD Soundsystem για να ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ). Πρεμιέρα 11 Απριλίου στο Apple TV+.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Το Proof Nanobakery στην Αγίας Ειρήνης, για αλμυρά, γλυκά και tap cocktails.

Το παραδοσιακό μαγειρείο Διονυσάκης στη Δάφνη, για γεύσεις από τη Ζάκυνθο, όπως πόλπετες (κοκκινιστοί κεφτέδες), αυγά σάρτσα (με ντομάτα, σκόρδο και λαδοτύρι), γιαχνί με κρεμμύδια κ.α.

Την ιταλική brasserie Gloria Gati στην Καρύτση, για πίτσες, ζυμαρικά, antipasti και σουδάκια με ζεστή σοκολάτα και καραμελωμένα φουντούκια.

Τη γαστροταβέρνα Striggla στο Μαρούσι για «comfort φαγητό με fine τεχνικές».

Το Starlight στην Κολοκοτρώνη, για τοπ smash burgers.