The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Μάρτιο

Μάρτιος. Δύο αργίες, δύο ευκαιρίες για εξορμήσεις, αντίστροφη μέτρηση μέχρι το Πάσχα, λιγότερο από 100 μέρες μέχρι το καλοκαίρι. Να μία To Do List για τις πρώτες ημέρες της άνοιξης.

5 ταινίες να δείτε

6/3: Πέντε Σεπτεμβρίου: Κατά τη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972 μια αμερικανική ομάδα αθλητικών μεταδόσεων αναγκάστηκε λόγω των συνθηκών να μεταπηδήσει από το αθλητικό ρεπορτάζ στη ζωντανή κάλυψη των ισραηλινών αθλητών που κρατήθηκαν όμηροι. Η ταινία του Tim Fehlbaum με τους John Magaro και Peter Sarsgaard -η οποία ήταν μάλιστα υποψήφια φέτος για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, κέρδισε το Anora τελικά- αποκαλύπτει την καθοριστική στιγμή που άλλαξε για πάντα τον τρόπο ζωντανής κάλυψης των γεγονότων από τα ΜΜΕ.

6/3: Mickey 17: Ο Mickey Barnes είναι ένας «αναλώσιμος υπάλληλος», ο οποίος συμμετέχει κατ’επανάληψη σε μια αποστολή που επιδιώκει την αποίκηση του παγωμένου κόσμου Νιφχάιμ. Κάθε φορά που πεθαίνει, ένα νέο σώμα αναγεννιέται στη θέση του -μέχρι που… Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Bong Joon-Ho στη μεγάλη οθόνη, έξι χρόνια μετά τον οσκαρικό (και καθολικό) θρίαμβο της ταινίας του Παράσιτα. Με τους Robert Pattinson, Toni Collette, Steven Yeun και Mark Ruffalo.

10/3: Το Ποτάμι: Ό,τι είναι «πρόοδος» για εκείνον, είναι απειλή για εκείνη. Ένα τροχαίο ατύχημα τους φέρνει κοντά. Τα MadΝuggets ακόμα πιο κοντά. Αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα για να είναι μαζί. Πρώτη ταινία μεγάλου μήκους για τον Χάρη Ραφτογιάννη, με τον Μάκη Παπαδημητρίου και την Στεφανία Σωτηροπούλου, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

20/3: September Says: Όταν η September παίρνει αποβολή από το σχολείο, η αδελφή της July, αρχίζει να διεκδικεί την ανεξαρτησία της. Η ένταση κλιμακώνεται όταν πηγαίνουν για διακοπές με την μητέρα τους, που τις μεγαλώνει μόνη, σε ένα παλιό εξοχικό σπίτι στην Ιρλανδία και μια σειρά από σουρεαλιστικές συναντήσεις δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ariane Labed, που εδώ αναλαμβάνει και το σενάριο, βασισμένη στο μυθιστόρημα Sisters της Daisy Johnson.

20/3: Αναμνήσεις Ενός Σαλιγκαριού: Η Grace Pudel, μια μοναχική και κοινωνικά απροσάρμοστη κοπέλα, με αδυναμία στη συλλογή διακοσμητικών σαλιγκαριών και βαθιά αγάπη για τα βιβλία, που χωρίζεται σε νεαρή ηλικία από τον δίδυμο αδερφό της Gilbert, γίνεται φίλη με μια εκκεντρική ηλικιωμένη γυναίκα ονόματι Pinky, η οποία είναι γεμάτη όρεξη για ζωή. Stop-motion animation, από τους δημιουργούς του Mary & Max (2009). Υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων (κέρδισε το Flow, τελικά).

5 events να πάτε

7/3: Οι βετεράνοι του post-hardcore ήχου TOUCHÉ AMORÉ από το Los Angeles εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη σκηνή του Fuzz Club, με opening act τους Έλληνες Psycorepaths. Περισσότερα εδώ.

13/3: Οι ανερχόμενοι Βρετανοί Fat Dog, καλεσμένοι του Plisskën, φέρνουν τα κομμάτια του ντεμπούτου τους, WOOF, τις μάσκες τους, τα καπέλα τους και την εκρηκτική τους ενέργεια στη σκηνή του Romantso. Special guest: XVIV. Περισσότερα εδώ.

14/3: Έπειτα από την κυκλοφορία του καινούριου του δίσκου, Running Towards the End of the Light, που έλαβε διθυραμβικά σχόλια τόσο από εγχώρια όσο και από διεθνή μέσα, ο Autow Nite Superstore, το right now της ελληνικής electronic και dance σκηνής, παρουσιάζει τη νέα του δουλειά στο AUX Club, σε ένα all-nighter υβριδικό live set με εκλεκτούς guests. Περισσότερα εδώ.

15/3: Η θρυλική γερμανική μπάντα των 80s Alphaville, γνωστή για τα διαγαλαξιακά hit της «Forever Young”, “Big in Japan” και όχι μόνο, έρχεται στην Αθήνα για μια εμφάνιση στο Floyd. Περισσότερα εδώ.

22/3: Ο Μιχάλης Δέλτα παρουσιάζει ζωντανά ένα ιδιαίτερο οπτικοακουστικό retrospective live set, με επιλεγμένο μουσικό υλικό από την αρχή της σόλο πορείας του μέχρι και σήμερα στο Arch Club-Live Stage. Μαζί του, ο ντράμερ Πέτρος Τσαμπαρλής των SixforNine και στα φωνητικά η IOTA PHI. Opening Act: ΙØΝ. DJ Set: Loo (aka η Μαριλένα Ορφανού από τους S.W.I.M.) Περισσότερα εδώ.

Μείνετε συντονισμένοι στην ατζέντα και τα συναυλιακά νέα του Avopolis (διεθνή και ελληνικά) για πολλά περισσότερα live music events, δείτε ανταποκρίσεις και φωτογραφίες από συναυλίες στην ενότητα LIVE.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

Adolescence: Όταν ένας 13χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του, η οικογένειά του, η ψυχολόγος και ο ντετέκτιβ της υπόθεσης αναρωτιούνται: τι συνέβη πραγματικά; Με τον Stephen Graham (Snatch, Gangs of New York, Peaky Blinders), ο οποίος υποδύεται τον πατέρα αλλά είναι και συνδημιουργός της σειράς. Πρεμιέρα 13 Μαρτίου στο Netflix.

Good American Family: O Michael (Mark Duplass) και η Kristine (Ellen Pompeo) επιτέλους καταφέρνουν να υιοθετήσουν ένα κορίτσι (το τέταρτο παιδί τους), που υποτίθεται έχει νανισμό. Σύντομα όμως όλα τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια σχετικά με την Natalia (Imogen Faith Reid) αρχίζουν σταδιακά να αποκαλύπτουν την πραγματική ιστορία πίσω από το φαινομενικά παιδικό αυτό πρόσωπο. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Πρεμιέρα 19 Μαρτίου στο Hulu.

The Residence: Όταν ένα δείπνο στον Λευκό Οίκο γίνεται σκηνή εγκλήματος, η ντετέκτιβ Cordelia Cupp (στον ρόλο η Uzo Aduba του Orange Is The New Black) εξετάζει δεκάδες μέλη του προσωπικού και καλεσμένους για να βρει τον δολοφόνο. Νέα σειρά της Shonda Rhimes στην οποία συμμετέχει μέχρι και η Kylie Minogue. Πρεμιέρα 20 Μαρτίου στο Netflix.

Happy Face: Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Melissa G. Moore που στα 15 της έμαθε πως ο πατέρας της ήταν ο κατά συρροή δολοφόνος που ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Happy Face. Η μίνι σειρά μυστηρίου με την Annaleigh Ashford (Masters of Sex) και τον Dennis Quaid επικεντρώνεται στην ενήλικη περίοδο της Moore, κατά την οποία ο Happy Face αναζητά τρόπους να ξαναμπεί στη ζωή της, ενώ βρίσκεται βέβαια ακόμα στη φυλακή. Από 20 Μαρτίου στο Paramount+.

The Studio: O Seth Rogen γράφει, σκηνοθετεί και αναλαμβάνει χρέη εκτελεστικού παραγωγού σε αυτή τη σειρά 10 ημίωρων επεισοδίων γύρω από τη ταραχώδη καθημερινότητα του Matt Remick, διευθυντή των “Continental Studios”, ο οποίος πασχίζει να γλιτώσει το στούντιο από την οικονομική καταστροφή, περιτριγυρισμένος σε κάθε επεισόδιο από επώνυμους και στελέχη της βιομηχανίας του θεάματος που υποδύονται τους εαυτούς τους. Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στις 26 Μαρτίου στο Apple TV+.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Το μοντέρνο μεζεδοπωλείο Meigma -της Μαρίας Χρονά (Ρίνι) για ravioloni με ανθότυρο, κανελόνια με ραγού κόκορα και shepherd’s pie με ναξιώτικο τυρί και αρνίσιο κιμά.

Το 4 Στοιχεία στα Εξάρχεια για smash burgers και σάντουιτς-υπερπαραγωγή.

Το Fonda Cubana στη Νέα Φιλαδέλφεια για αέρα Καραϊβικής, παραδοσιακά αλλά και ασυνήθιστα κοκτέιλ με ρούμι, ceviche, καβούρι με εσπεριδοειδή και γλυκά empanadas με ανανά και κρέμα καρύδας.

Την πιτσαρία Armando στον Κεραμεικό (αδελφάκι του Osteria Mamma) για πίτσες που φέρουν το μεσαίο όνομα του Maradona, αλλά και καφέ, κρουασάν, cinnamon rolls και πληθωρικά σάντουιτς.

Το gastrobar Suma στην Καλαμιώτου για τορτελίνια με γέμιση γαρίδα, σπανάκι, guanciale, κρέμα καρύδας και χαβιάρι και μουσικές επιλογές από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου του Synch.