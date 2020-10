Τι ακούσαμε τον Σεπτέμβριο;

Μήνας επίσημης επιστροφής στη βάση ο Σεπτέμβριος. Κάτι που σημαίνει, μεταξύ άλλων, πως τα ακουστικά μας πήραν λίγο μπρος παραπάνω, ακούγοντας στο repeat τις καινούργιες κυκλοφορίες. Αυτές ήταν οι δέκα που ξεχώρισε περισσότερο η ομάδα του Avopolis.

Έτσι, λοιπόν, ο Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας που…

«[...] το A Hero’s Death είναι το έργο μιας μπάντας με αξιομνημονευτους στίχους και δουλεμένες συνθέσεις που έχει ερωτήματα και διψάει για απαντήσεις.»

Άγγελου Κλειτσίκα

«’Οσο ο αμερικανός μουσικός συνεχίζει να «περιπλανάται στα δωμάτια του κόσμου» και να προσφέρει δίσκους που εμπνέουν τον ήσυχο αναστοχασμό, τη δικιά του φωνή να την ακούτε. Γιατί το Gold Record είναι ακόμη ένα ταπεινό λιθαράκι σε αυτή την υποτιμημένη, ήσυχη τέχνη που υπηρετεί ο Bill Callahan.»

Άγγελου Κλειτσίκα

«Το Club Future Nostalgia δεν απογοητεύει όσους πατούν το play με ρεαλιστικές προσδοκίες. Ίσως να μην είναι η dance αποκάλυψη που κάποιοι περίμεναν, αποτελεί όμως ένα remix album καλύτερα επιμελημένο από τα περισσότερα του χώρου, έξυπνα προορισμένο τόσο για dancefloors όσο και για ακουστικά [...]»

Άρη Καζακόπουλου

«Το Inner Song είναι ένα άλμπουμ για ανθρώπους που έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους, τα πάνε καλά επιτέλους με αυτόν και μπορούν να μείνουν μόνοι τους σε ένα δωμάτιο και να χορέψουν μαζί του. O χορός με το Inner Song είναι η σωματοποίηση της κατάκτησης αυτής της νέας, εσωτερικής αρμονίας.»

Άγγελου Κλειτσίκα

The Killers- Imploding the Mirage

«Με το Imploding the Mirage οι Killers δείχνουν να αποτινάσσουν μια μπερδεμένη περίοδο διαρκείας, βγαίνοντας στο ξέφωτο όσων ίσως εδώ και καιρό προσπαθούσαν να καταφέρουν και πατώντας γερά στην ισορροπημένη τομή της ρίζας τους και του πολυπόθητου επόμενου βήματος. [...] Με άλλα λόγια και μ’ έναν μαγικό τρόπο οι Killers ακόμα και σε αυτήν την εξελιγμένη, ώριμη, λαμπρή εκδοχή τους παραμένουν ως το μεδούλι οι ανώριμοι και παράξενοι Killers του πρωτόλειου ντεμπούτου τους.»

Τάνιας Σκραπαλιώρη

Matmos - The Comsuming Flame: Open Exercises in Group Form

«Oι Matmos κατόρθωσαν να τιθασεύσουν αυτό το υλικό, να το μετασχηματίσουν σε ένα σημαντικό μουσικό έργο, να δώσουν επιτυχή πνοή σε ένα πείραμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης και παρά την φανερά εγκεφαλική διεργασία, να κατορθώσουν να δημιουργήσουν συναισθήματα, εικόνες, αισθήσεις, αντιδράσεις και να επικοινωνήσουν με την ψυχή και το πνεύμα του ακροατή.»

Μάκη Μηλάτου

«Οι πρωτόλειοι, απαλοί, μυστικοί, χορευτικοί βηματισμοί από το Παιδί Τραύμα συστρέφονται και βαθαίνουν αποκτώντας ένα πιο στιβαρό και σίγουρο πάτημα που έχει πολλά να πει.»

Τάνιας Σκραπαλιώρη

Η ζωή του Elverum παρουσιάζεται ως ένα ατελείωτο τραγούδι που ξεκίνησε στην παιδική του ηλικία και συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Οι Microphones το 2020 είναι τόσο υπαρξιακοί και ενδοσκοπικοί, όσο μας «ανάγκασε» να είμαστε η ίδια η χρονιά.»

Άγγελου Κλειτσίκα

Marilyn Manson - We Are Chaos

«Συνολικά, το άλμπουμ διατηρεί τον καλλιτέχνη στα αξιοπρεπή επίπεδα που μας έχει συνηθίσει. Αν και στο We Are Chaos δεν υπάρχουν έντονες καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, ο Manson παραμένει μια περσόνα που δεν κυνηγάει (ακόμα) την ουρά του και απλά συνεχίζει να γράφει τραγούδια που ταιριάζουν με την δική του αισθητική και εκφράζουν τις ανησυχίες του για την εποχή που ζει.»

Αλέξανδρου Τοπιντζή

Motorpsycho - The All Is One



(Stickman Records)