10 Φορές Που το Hip Hop Σάμπλαρε τον Jimi Hendrix

Σαν σήμερα, πριν ακριβώς από 50 χρόνια, απεβίωσε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ροκ ιστορίας. Ο Jimi Hendrix βρέθηκε αναίσθητος το πρωινό της 18ης Σεπτεμβρίου του 1970 στο δωμάτιο της κοπέλας του Monika Dannemann στο Λονδίνο και αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του από ασφυξία λόγω εμετού, ύστερα από κατάποση υπνωτικών χαπιών και ναρκωτικών ουσιών. Το πρόωρο τέλος στη ζωή του προσέδωσε μυθικές διαστάσεις στη μέχρι τότε καριέρα του και τα επιτεύγματα του, όπως είχε συμβεί και έμελλε να συμβεί σε πολλές ακόμη μουσικές προσωπικότητες με παρόμοια κατάληξη.

Μπορεί να ήταν μόλις 27 χρονών όταν άφησε την τελευταία του πνοή, όμως τα μουσικά του κατορθώματα του, το επαναστατικό του κιθαριστικό παίξιμο και η ριζοσπαστική του αντίληψη πάνω στο ροκ ήχο, όπως αποτυπώθηκαν στις τρεις επίσημες κυκλοφορίες του με την μπάντα του, τους Jimi Hendrix Experience και τις κλασικές του live στιγμές, επέδρασαν καταλυτικά στην διαμόρφωση και στην εξέλιξη μελλοντικών ηχητικών ρευμάτων. Το hard rock, η heavy metal, η funk ακόμη και το post-punk, δεν θα ήταν ποτέ τα ίδια χωρίς την επιρροή του αμερικανού κιθαρίστα. Όμως, το ίχνος της επίδρασης του εντοπίζεται πολύ έντονα και στο hip-hop, το οποίο φυσικά κυριαρχεί στη σύγχρονη, mainstream μουσική πραγματικότητα. Πολλοί πρωταγωνιστές του hip-hop έχουν αναφερθεί στον Hendrix ως βασική τους επιρροή και του έχουν αποτίει φόρο τιμής με τον τρόπο που αρμόζει στο είδος. Ποιος είναι αυτός; Τα samples, φυσικά.

Και αν έχουν γραφτεί τα πάντα για τη ζωή και το μύθο του Jimi Hendrix, τότε την ιστορία της επιρροής του στη hip-hop μουσική μέσα από 10 κομμάτια που σάμπλαραν κλασικά τραγούδια του Hendrix, μπορεί να την βρείτε μέχρι και πρωτότυπη.





Cypress Hill - "How I Could Just Kill a Man"



("Are You Experienced?")

Το ντεμπούτο single του hip-hop γκρουπ από τη Καλιφόρνια είναι αυτό που τους σύστησε ουσιαστικά στον μουσικό κόσμο και τους άνοιξε κατευθείαν τις πόρτες προς ευρύτερο κοινό στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα hip-hop κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ, έφτασε μέχρι το νούμερο ένα των US Rap charts και έχει γίνει διασκευή και από τους Rage Against The Machine. Το κιθαριστικό ριφάκι που ακούτε από το 0:46 και έπειτα, είναι αυτό που προέρχεται από το “Are You Experienced?”, ένα από τα πιο παρανοϊκά κομμάτια του Hendrix από τον ομότιτλο δίσκο.





Beastie Boys - "Jimmy James"

("Foxy Lady", "Happy Birthday", κ.α)

Ουσιαστικά το κομμάτι αυτό αποτελεί ξεκάθαρο φόρο τιμής των Beastie Boys σε έναν από τους μουσικούς του ήρωες, αφού στο “Jimmy James” ακούγονται samples από αρκετά τραγούδια του Hendrix, με τα πιο διακριτά να είναι αυτά από τα “Foxy Lady” και “Happy Birthday”. Ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά, καθώς αρχικά η οικογένεια του Hendrix, που είχε τότε τα δικαιώματα των τραγουδιών του, δεν είχε επιτρέψει στο rap-rock γκρουπ να χρησιμοποιήσει τα samples από τα αυθεντικά τραγούδια, με αποτέλεσμα η εκδοχή του τραγουδιού όπως ακούγεται στο τρίτο δίσκο των Beastie Boys, Check Your Head, να εμπεριέχει κιθαριστικά samples που παραπέμπουν στα αυθεντικά, αλλά να μην είναι ακριβώς αυτά. Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η οικογένεια του Hendrix υποχώρησε, οπότε στην single εκδοχή του “Jimmy James” ακούστηκαν τα samples κατευθείαν από τα κλασικά κομμάτια του Hendrix.

The Pharcyde - "Passin’ Me By"

(Are You Experienced?)

Το ξύσιμο της κιθάρας στα πρώτα δευτερόλεπτα του “Are You Experienced?” αποτέλεσε τη βάση για το δεύτερο single του αμερικάνικου hip-hop σχήματος. Ενώ το κομμάτι πήρε κάποια προσοχή φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 52 των αμερικανικών charts τον Απρίλιο του 1993, με τα χρόνια απέκτησε μεγαλύτερη αξία και πλέον θεωρείται ένα από τα καλύτερα hip-hop κομμάτια της δεκαετίας εκείνης, κυρίως από πιο εναλλακτικά μουσικά μέσα -παρόλο που το γκρουπ δεν είχε ανάλογη πορεία στη συνέχεια. Έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά βιντεοπαιχνίδια όπως το NBA2K9, ενώ επίσης ακούγεται και στη σειρά Atlanta του Donald Glover (a.k.a Childish Gambino).

A Tribe Called Quest - "Go Ahead In The Rain"

("Rainy Day, Dream Away")

Το “Go Ahead In The Rain” είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια στο ιστορικό ντεμπούτο των επιδραστικότατων Α Tribe Called Quest. Μπορεί το sample με τα ξεθωριασμένη φωνητικά του Jimi Hendrix απο το “Rainy Day, Dream Way” να ακούγεται μόνο στα πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού, αλλά αυτός είναι ο τρόπος του γκρουπ για να τιμήσει έναν από τους μουσικούς του ήρωες.

Death Grips - "Punk Weight"

("Manic Depression")

Το γκουβάτο, ψυχεδελικό τζαμάρισμα στο “Manic Depression” φτάνει πολύ παραμορφωμένο και διαφορετικό στο “Punk Weight”, ένα κομμάτι ωδή στην βία ως μηχανισμού συνεχούς κίνησης και αλλαγής, από το άλμπουμ The Money Store, ίσως το καλύτερο άλμπουμ του πειραματικού hip-hop γκρουπ από το Σακραμέντο. Οι συσχετίσεις των Death Grips με τον Jimi Hendrix δεν σταματούν εδώ, καθώς υπάρχει ένα παλιό, απενεργοποιημένο πλέον thread στο Reddit που παρουσιάζει τον μπροστάρη τους, MC Ride, ως την μετενσάρκωση του Jimi Hendrix στην σύγχρονη hip-hop εκδοχή του.





Joey Badass - " No.99"

("Little Miss Lover")

Tα drums του Mitch Mitchell, του drummer στους Jimi Hendrix Experience, στην εισαγωγή του “Little Miss Lover” είναι θρυλικά και ίσως είναι αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί ως sample περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο απόσπασμα από τραγούδι του Hendrix. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνονται το κεντρικό χάλι πάνω στο οποίο ο Joey Badass φτύνει με φοβερό flow τους στίχους του για το “No.99”, ένα κομμάτι αφιερωμένο στο χαμένο τότε ξάδελφό του Junior B, μέσα από το πολύ επιτυχημένο εμπορικά ντεμπούτο του.





Lupe Fiasco - "Fire"

("Fire")

Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα από αυτά που δεν χώρεσαν στο άλμπουμ Lasers (2001) του αμφιλεγόμενου, αμερικανού ράπερ Lupe Fiasco και, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, δανείζεται κατά κόρον πολλά, ηχητικά στοιχεία από το θρυλικό “Fire” των Jimi Hendrix Experience. Βέβαια, οι Red Hot Chili Peppers σεβάστηκαν πολύ περισσότερο το τραγούδι με την διασκευή τους που ακούσαμε στο Mother's Milk το 1987.







Shadez Of Brooklyn - "Change"

("Voodoo Child(Slight Return)")

Ένα γρατζούνισμα της κιθάρας από τα πρώτα δευτερόλεπτα του “Voodoo Child(Slight Return)” γίνεται το βασικό συνθετικό στοιχείο πάνω στο οποίο δομείται το “Change”, ένα κομμάτι του 1996 από τους Shadez Of Brooklyn, μία βραχύβια hip-hop κολεκτίβα που γεννήθηκε στο Bushwick του Brooklyn. Δεν κατάφεραν πολλά περισσότερα από μερικά singles κατά το διάστημα 1996-1998, με το “Change” να είναι το πιο επιτυχημένο τους, αλλά αποτελούν ένα καλά κρυμμένο μυστικό της hip hop ιστορίας των 1990’s.

Frank Ocean - "Crack Rock"

("Little Miss Lover")

Μπορεί να μην είναι ένα hip-hop κομμάτι με τη στενή έννοια του όρου (ή με καμία έννοια του όρου), αλλά ίσως είναι αυτό που κάνει τη καλύτερη χρήση από αυτό το προαναφερθέν drumming section του Mitch Mitchell. Στο “Crack Rock” ο θαυματουργός Frank Ocean τραγουδάει ευθέως για το θέμα της κατάχρησης ναρκωτικών, με τη λούπα από τα drums στο φόντο να πυροδοτεί έμμεσους συσχετισμούς με την αιτία θανάτου του Jimi Hendrix.

Burial - " Rival Dealer", "Hiders"

("...Α Merman I Should Turn To Be")

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μην μιλάμε για δύο hip-hop κομμάτια, αλλά ο εφευρετικός Burial δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για το hip-hop και σε αρκετές από τις δημιουργίες του μπορούν να ανιχνευθούν στοιχεία από τη βρετανική εκδοχή του είδους. Όμως, η ενσωμάτωση του ίδιου, δυσδιάκρτιου κιθαριστικού εφέ από τα πρώτα δευτερόλεπτα του “...Α Merman I Should Turn To Be” στα “River Dealer” και “Hiders” παρουσιάζει ενδιαφέρον και αποδεικνύει πως το ηχητικό άγγιγμα του Jimi Hendrix έχει επηρεάσει ένα τεράστιο φάσμα της μουσικής όπως την ξέρουμε σήμερα.