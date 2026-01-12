Πέθανε ο Matt Kwasniewski-Kelvin, συνιδρυτής των Black Midi, στα 26 του

Ο Matt Kwasniewski-Kelvin, συνιδρυτής κιθαρίστας των Black Midi, που συμμετείχε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους Schlagenheim πριν αποχωρήσει από το συγκρότημα το 2021, έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του με δήλωση μέσω της δισκογραφικής τους, Rough Trade. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο θάνατός του ακολούθησε «μια μακρά μάχη με την ψυχική του υγεία». Ήταν 26 ετών.

Ο Kwasniewski-Kelvin ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στο δημοτικό σχολείο, αναπτύσσοντας γρήγορα μια αγάπη για το punk-pop που κινούταν γύρω από την κουλτούρα του skate. Ο πατέρας του, που έπαιζε σε ένα συγκρότημα για πάρτι, τον καλούσε περιστασιακά στις πρόβες, όπου ο Kwasniewski-Kelvin (μόλις 12 ετών τότε) αυτοσχεδίαζε σόλο πάνω σε blues και pop jam του γκρουπ. Τους μελλοντικούς του συμπαίκτες στους Black Midi (Geordie Greep, Cameron Picton και Morgan Simpson) τους γνώρισε στη BRIT School του Λονδίνου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα παραστατικών τεχνών, όπου ο Greep βοήθησε να στραφούν τα ακούσματά του προς «σκληρό noise, drone μουσική, Merzbow», όπως είχε δηλώσει ο ίδιος στο Pitchfork το 2019, δύο χρόνια μετά τη δημιουργία της μπάντας.

Γνωστοί για τα χαοτικά live τους στον χώρο Windmill του Brixton, με τον Kwasniewski-Kelvin να εναλλάσσει παραληρηματικά post-hardcore riffs με αφηρημένο, συχνά αυτοσχεδιαστικό noise, οι τέσσερις μουσικοί βρέθηκαν στην αιχμή της σκηνής του νότιου Λονδίνου που ανέδειξε μια ολόκληρη γενιά βρετανικού πειραματικού rock, μοιραζόμενοι συχνά τη σκηνή με ονόματα όπως οι Black Country, New Road, ο Jerskin Fendrix και οι Shame.

Μετά την υπογραφή τους στη Rough Trade, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Schlagenheim το 2019, σε παραγωγή του Dan Carey, επικεφαλής της Speedy Wunderground και βασικής φιγούρας της σκηνής, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Ακολούθησαν μεγάλες περιοδείες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Όταν όμως το συγκρότημα επέστρεψε με το Cavalcade στις αρχές του 2021, ο Kwasniewski-Kelvin απουσίαζε. «Έχω πάρει λίγο χρόνο μακριά από το συγκρότημα, καθώς δεν ήμουν καλά ψυχικά», είχε γράψει, προσθέτοντας ότι ελπίζει να επιστρέψει σύντομα. Τότε, το συγκρότημα δήλωνε: «Είμαστε όλοι απόλυτα στο πλευρό του καλύτερού μας φίλου στην πορεία της ανάρρωσής του», σημειώνοντας επίσης ότι «θα εκπλαγείτε από το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι για να σε βοηθήσουν».