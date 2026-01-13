To single της ημέρας: Sleaford Mods – Elitest G.O.A.T.

Οι Sleaford Mods κυκλοφόρησαν το νέο τους single "Elitest G.O.A.T.", ένα κομμάτι που χτίζεται σταδιακά πάνω σε σταθερό, παλλόμενο beat και φωτεινά synths, με τον Jason Williamson να επιστρέφει στο γνώριμο, ευθύ του delivery, εκεί όπου η αγωνία και η κοινωνική κριτική δεν ζητούν άδεια. Στο κομμάτι συμμετέχει η Aldous Harding, προσθέτοντας μια αιθέρια, σχεδόν αποστασιοποιημένη χορωδιακή γραμμή που κοντράρει παιχνιδιάρικα την ένταση των κουπλέ: “Now my life is much better, since I behave the way I never”.

Το "Elitest G.O.A.T." είναι το πιο πρόσφατο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ The Demise Of Planet X, μετά τα “Megaton”, “The Good Life”, “Bad Santa” και “No Touch”. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου από τη Rough Trade και θα είναι το όγδοο studio album του ντουέτου από το Nottingham.

Ο Williamson εξήγησε ότι, όταν δούλεψαν την «γυμνή» εκδοχή του τραγουδιού, ένιωσε να τον αποσταθεροποιεί επειδή «παραλίγο να ακούγεται σαν μικρή μπάντα», προσθέτοντας πως για τη μπασογραμμή άντλησαν επιρροές από progressive λογικές, φέρνοντας ως σημείο αναφοράς το Low του David Bowie. Όπως είπε, ο Andrew Fearn είναι εκείνος που «πάντα βρίσκει κάτι πραγματικά καλό και με γούστο» και με τον χαρακτηριστικό, επίμονο ρυθμό του «το τραβάει πίσω» στο σύμπαν των Sleaford Mods και τη στιγμή που μπήκαν τα φωνητικά, «ήξερε ότι δουλεύει».

Για τη συμμετοχή της Aldous Harding, ο Williamson τόνισε ότι το κομμάτι βγήκε «κάτι διαφορετικό» και πως η παρουσία της το απογείωσε: «Είναι καταπληκτική σε αυτό το track και είναι ένα από τα αγαπημένα μου στον δίσκο». Η συνεργασία τους έρχεται ως συνέχεια της πρώτης τους σύμπραξης το 2022, όταν ο Williamson είχε συμμετάσχει με φωνητικά στο “Leathery Whip” από το άλμπουμ Warm Chris της Harding.

Όσο για το πώς προέκυψε το "Elitest G.O.A.T.", ο Williamson ανέφερε ότι την προσέγγισε ευθέως για να δει αν «θα ήταν μέσα να κάνει τη δουλειά για εμάς». «Ευτυχώς ήταν εδώ και ηχογραφούσε, οπότε ήρθε μαζί μας στο στούντιο στο Μπρίστολ», είπε, περιγράφοντας τη μέρα στα Invada Studios ως «πολύ ξεχωριστή» και με την αίσθηση ότι «όντως πετύχαμε κάτι».