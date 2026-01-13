Πληροφορίες

Harry Styles: Aφίσες σε πόλεις ανά τον κόσμο φουντώνουν τις φήμες για επιστροφή

Η φράση “We belong together”, μηνύματα-γρίφοι και φόρμα εγγραφής για ενημερώσεις μέσω WhatsApp οδηγούν σε σενάρια comeback μέσα στο 2026.

Harry Styles
Avopolis Team

Ο Harry Styles φαίνεται πως προετοιμάζει το έδαφος για επιστροφή, μετά την εμφάνιση μιας σειράς από κρυπτικές αφίσες σε πόλεις ανά τον κόσμο και το λανσάρισμα νέου website που εντείνει τη σχετική φημολογία.

Μέσα στην ημέρα της 12ης Ιανουαρίου, αφίσες εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία σε Νέα Υόρκη, Μάντσεστερ, Βερολίνο, Μιλάνο, Ρώμη, Παλέρμο, Νάπολη και Σάο Πάολο, ενώ fans αναφέρουν πως εμφανίστηκαν αντίστοιχα posters και σε Λίβερπουλ, Βαρσοβία, Τορίνο και Μαδρίτη, κάτι που δείχνει ότι η καμπάνια «απλώνεται» σε Ευρώπη και όχι μόνο.

Οι αφίσες περιλαμβάνουν τη φράση “We belong together” πάνω σε φόντο από το πλήθος, σε εικόνα που παραπέμπει στην τελευταία συναυλία της περιοδείας Love on Tour στο Reggio Emilia της Ιταλίας (2023). Η ίδια φράση είχε χρησιμοποιηθεί και στο τέλος ενός βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Styles στις 27 Δεκεμβρίου με τίτλο “Forever, Forever”, στο οποίο τον βλέπουμε να παίζει ένα αυτοσχέδιο, δικό του κομμάτι στο πιάνο κατά τη διάρκεια εκείνης της τελευταίας εμφάνισης.

Με αυτά τα στοιχεία, έχουν ενταθεί οι εκτιμήσεις ότι ο Styles μπορεί να ετοιμάζει comeback μέσα στο 2026, τέσσερα χρόνια μετά το τελευταίο του σόλο άλμπουμ, Harry’s House (2022). Οι φήμες δυναμώνουν επιπλέον από το νέο website, το οποίο παραπέμπει τους χρήστες σε φόρμα καταχώρισης στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω προσωπικού καναλιού στο WhatsApp.

Παράλληλα, στις αφίσες εμφανίζονται και επιμέρους μηνύματα όπως “It’s all waiting there”, “See you very soon”, “Let the light in” και “Here we go again”, κάτι που έχει οδηγήσει σε επιπλέον σενάρια ότι πρόκειται για στίχους ή φράσεις από πιθανό νέο single.

Το όλο buzz έρχεται και στον απόηχο πρόσφατου δημοσιεύματος του Billboard, που μετέφερε φήμες ότι ο Styles θα μπορούσε να επιστρέψει στο Wembley Stadium του Λονδίνου για μια ενδεχόμενη σειρά εμφανίσεων (residency) μέσα στη χρονιά.

 

