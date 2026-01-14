To Bandcamp απαγορεύει την μουσική που δημιουργείται με ΑΙ

Η μουσική που παράγεται από ΤΝ έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα στις streaming υπηρεσίες. Θυμάστε το AI-generated psych-rock συγκρότημα Velvet Sundown και το AI-generated metalcore συγκρότημα Broken Avenue που μάζευαν streams στο Spotify; Θυμάστε που οι King Gizzard & The Lizard Wizard «αντικαταστάθηκαν» από έναν AI μιμητή αφού έφυγαν από την πλατφόρμα; Το Spotify ισχυρίστηκε τον Σεπτέμβριο ότι καθαρίζει το “AI slop”, αλλά αυτό δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο καλά. Η Deezer είπε τον Νοέμβριο ότι πάνω από 50.000 AI-generated κομμάτια ανεβαίνουν καθημερινά στην εφαρμογή — το 34% όλης της νέας μουσικής της. Τώρα, το Bandcamp απαγορεύει τη μουσική που έχει παραχθεί από ΤΝ.

Η πλατφόρμα έκανε την ανακοίνωση χθες μέσω Reddit, γράφοντας:

Καλή Χρονιά, r/bandcamp!

Ελπίζουμε να απολαύσατε τον Holiday Guide και τα 2025 Bandcamp recaps σας.

Κάτι που πάντα μας εντυπωσιάζει όταν φτιάχνουμε μια τέτοια ανασκόπηση είναι η τεράστια ποσότητα ανθρώπινης δημιουργικότητας και πάθους που εκφράζουν οι καλλιτέχνες στο Bandcamp κάθε μέρα. Το γεγονός ότι το Bandcamp φιλοξενεί μια τόσο ζωντανή κοινότητα πραγματικών ανθρώπων που δημιουργούν απίστευτη μουσική είναι κάτι που θέλουμε να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε.

Σήμερα, σε ευθυγράμμιση με αυτόν τον στόχο, διατυπώνουμε την πολιτική μας για τη γενετική ΤΝ. Θέλουμε οι μουσικοί να συνεχίσουν να φτιάχνουν μουσική και οι fans να έχουν εμπιστοσύνη ότι η μουσική που βρίσκουν στο Bandcamp έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας για τη γενετική ΤΝ στη μουσική και στον ήχο είναι οι εξής:

• Μουσική και ήχος που έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου ή σε σημαντικό βαθμό από ΤΝ δεν επιτρέπεται στο Bandcamp.

• Κάθε χρήση εργαλείων ΤΝ για μίμηση άλλων καλλιτεχνών ή στυλ απαγορεύεται αυστηρά, σύμφωνα με τις υφιστάμενες πολιτικές μας που απαγορεύουν την πλαστοπροσωπία και την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Αν συναντήσετε μουσική ή ήχο που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου ή με βαριά εξάρτηση από γενετική ΤΝ, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα εργαλεία αναφοράς μας για να επισημάνετε το περιεχόμενο ώστε να το εξετάσει η ομάδα μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε μουσική υπάρχει υποψία ότι είναι παραγόμενη από ΤΝ.

Θα φροντίσουμε να επικοινωνούμε τυχόν ενημερώσεις της πολιτικής, καθώς ο ταχέως μεταβαλλόμενος χώρος της γενετικής ΤΝ εξελίσσεται. Με βάση την ανταπόκριση που έχουμε δει σε αυτό το θέμα στα προηγούμενα posts μας, ελπίζουμε αυτή η είδηση να γίνει δεκτή θετικά. Σας ευχόμαστε σε όλους ένα υπέροχο 2026.

Σας ευχαριστούμε.

Bandcamp Support