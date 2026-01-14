Πληροφορίες

Οι FCUKERS ανακοινώνουν το ντεμπούτο άλμπουμ "Ö" μέσω Ninja Tune

Το ντουέτο από τη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί το ντεμπούτο του στις 27 Μαρτίου, μετά από μια εντυπωσιακή διετία γεμάτη μεγάλα support, festivals και DJ sets.

FCUKERS
Avopolis Team

Οι FCUKERS ανακοίνωσαν το πρώτο τους άλμπουμ: το Ö κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου μέσω Ninja Tune, σε μια περίοδο που το ντουέτο της Shanny Wise (φωνητικά) και του Jackson Walker Lewis (μπάσο/πλήκτρα/παραγωγή) δείχνει να βρίσκεται σε πλήρη δημιουργική φόρμα.

Το Ö έρχεται μετά το EP Baggy$$ (2024), που τους έβαλε δυνατά στο ραντάρ με singles όπως τα “Bon Bon” και “Homie Don’t Shake”, αλλά και με το fan-favourite “Song of the Summer”.

Παράλληλα, η live πορεία τους έχει εκτοξευτεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο: από το πρώτο τους show στο Baby’s All Right (χωρητικότητας 200 ατόμων) το 2023, έφτασαν να παίζουν σε κοινό πάνω από 2.000 ατόμων στη Νέα Υόρκη μέσα σε μία βραδιά. Άνοιξαν για τους LCD Soundsystem στη 12ήμερη residency τους στο Knockdown Center, σε ένα set που – σύμφωνα με την ίδια την μπάντα – οδήγησε μέχρι και τον David Byrne στα παρασκήνια για να τους γνωρίσει μετά την εμφάνισή τους.

Στη συνέχεια, βρέθηκαν ως support των HAIM στο Madison Square Garden, των Justice στο Red Rocks, αλλά και των Disclosure και Confidence Man στις αντίστοιχες περιοδείες τους. Παράλληλα, έκαναν έντονη φεστιβαλική διαδρομή με εμφανίσεις σε Coachella, Lollapalooza, Glastonbury (με τηλεοπτικά μεταδιδόμενο set από το BBC), Primavera Sound (Barcelona και Porto — και ανάμεσα στις λίγες εμφανίσεις που έχουν ήδη προσκληθεί να επιστρέψουν το 2026), Outside Lands, Portola και πολλά ακόμη.

Η “πολιτισμική” διείσδυση του σχήματος φαίνεται και εκτός σκηνής: έχουν κληθεί να ντύσουν μουσικά parties της Celine (με προσωπική επιλογή του Hedi Slimane), το opening του Louis Vuitton store ‘100 years in NYC’ στο Manhattan (μαζί με τον Mike D των Beastie Boys), έχουν κάνει DJ set στο ιδιωτικό Coachella afterparty της Charli XCX, ενώ πιο πρόσφατα βρέθηκαν πίσω από τα decks και στο επίσημο Caught Steeling afterparty.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Ö αναμένονται σύντομα.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Kim Gordon

Η Kim Gordon ανακοινώνει το νέο της άλμπουμ, "Play Me", με το single "Not Today"

Η Kim Gordon επιστρέφει με ένα motorik-trip κομμάτι που ανοίγει ξανά τη συζήτηση για...
Flea

Ο Flea ανακοινώνει το σόλο ντεμπούτο "Honora" με Thom Yorke και Nick Cave

Ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου το "Honora", παρουσιάζοντας...
Geese

Οι Geese ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το άλμπουμ "Live at Third Man Records"

Οι Geese ανακοίνωσαν το "Live at Third Man Records", ένα live άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 27...

Featured

John Lydon

Ο John Lydon, η showbiz και το τιμολόγιο

Από τον «compiler της εθνικής αγανάκτησης» μέχρι τον αντι-σταρ που έφτυνε χολή στη showbiz, ο...
Ailise Blake

Ailise Blake – Soave

Το "Soave" της Ailise Blake είναι ένα τελετουργικό spectral folk άλμπουμ, ηχογραφημένο σε...
Οι πιο αναμενόμενοι δίσκοι του 2026

Οι πιο αναμενόμενοι δίσκοι του 2026: Όλες οι μεγάλες επιστροφές και οι κυκλοφορίες που έρχονται

Από Bill Callahan και Lucinda Williams μέχρι Blondie, Gorillaz, Sleaford Mods και Peaches: Oι νέοι δίσκοι...

Best of Network