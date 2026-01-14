Οι FCUKERS ανακοινώνουν το ντεμπούτο άλμπουμ "Ö" μέσω Ninja Tune

Οι FCUKERS ανακοίνωσαν το πρώτο τους άλμπουμ: το Ö κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου μέσω Ninja Tune, σε μια περίοδο που το ντουέτο της Shanny Wise (φωνητικά) και του Jackson Walker Lewis (μπάσο/πλήκτρα/παραγωγή) δείχνει να βρίσκεται σε πλήρη δημιουργική φόρμα.

Το Ö έρχεται μετά το EP Baggy$$ (2024), που τους έβαλε δυνατά στο ραντάρ με singles όπως τα “Bon Bon” και “Homie Don’t Shake”, αλλά και με το fan-favourite “Song of the Summer”.

Παράλληλα, η live πορεία τους έχει εκτοξευτεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο: από το πρώτο τους show στο Baby’s All Right (χωρητικότητας 200 ατόμων) το 2023, έφτασαν να παίζουν σε κοινό πάνω από 2.000 ατόμων στη Νέα Υόρκη μέσα σε μία βραδιά. Άνοιξαν για τους LCD Soundsystem στη 12ήμερη residency τους στο Knockdown Center, σε ένα set που – σύμφωνα με την ίδια την μπάντα – οδήγησε μέχρι και τον David Byrne στα παρασκήνια για να τους γνωρίσει μετά την εμφάνισή τους.

Στη συνέχεια, βρέθηκαν ως support των HAIM στο Madison Square Garden, των Justice στο Red Rocks, αλλά και των Disclosure και Confidence Man στις αντίστοιχες περιοδείες τους. Παράλληλα, έκαναν έντονη φεστιβαλική διαδρομή με εμφανίσεις σε Coachella, Lollapalooza, Glastonbury (με τηλεοπτικά μεταδιδόμενο set από το BBC), Primavera Sound (Barcelona και Porto — και ανάμεσα στις λίγες εμφανίσεις που έχουν ήδη προσκληθεί να επιστρέψουν το 2026), Outside Lands, Portola και πολλά ακόμη.

Η “πολιτισμική” διείσδυση του σχήματος φαίνεται και εκτός σκηνής: έχουν κληθεί να ντύσουν μουσικά parties της Celine (με προσωπική επιλογή του Hedi Slimane), το opening του Louis Vuitton store ‘100 years in NYC’ στο Manhattan (μαζί με τον Mike D των Beastie Boys), έχουν κάνει DJ set στο ιδιωτικό Coachella afterparty της Charli XCX, ενώ πιο πρόσφατα βρέθηκαν πίσω από τα decks και στο επίσημο Caught Steeling afterparty.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Ö αναμένονται σύντομα.