Το single της ημέρας: The Twilight Sad – Designed to Lose

Οι Twilight Sad ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο It’s The Long Goodbye, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω της Rock Action Records. Μαζί με την ανακοίνωση, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το νέο single “Designed To Lose”, συνέχεια του “Waiting For The Phone Call”, στο οποίο συμμετείχε στην κιθάρα ο Robert Smith.

Το It’s The Long Goodbye αποτελεί ένα από τα πιο προσωπικά και συναισθηματικά φορτισμένα έργα της μπάντας. Όπως εξηγεί ο τραγουδιστής και στιχουργός James Graham, ο δίσκος καταγράφει μια μακρά περίοδο απώλειας και ψυχικής δοκιμασίας, με επίκεντρο την ασθένεια και τον θάνατο της μητέρας του, αλλά και τις δικές του μάχες με την ψυχική υγεία. Οι κιθαριστικές, επείγουσες συνθέσεις του Andy MacFarlane λειτουργούν ως όχημα για μια αφήγηση βαθιά ανθρώπινη, όπου το προσωπικό μετατρέπεται σε καθολικό βίωμα.

Η δημιουργία του άλμπουμ εκτείνεται σε βάθος επτά ετών, με μεγάλο μέρος του υλικού να γράφεται στη διάρκεια της πανδημίας. Ο Robert Smith συμμετέχει και στο άλμπουμ, προσθέτοντας κιθάρες και μπάσο σε επιλεγμένα κομμάτια, ενώ η παραγωγή έγινε από τον MacFarlane στα Battery Studios του Λονδίνου, με επιπλέον παραγωγή από τον Andy Savours (My Bloody Valentine) και μίξη από τον Chris Coady (Slowdive).

Παράλληλα, οι The Twilight Sad ανακοίνωσαν περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη για τον Απρίλιο και τον Μάιο, με εμφανίσεις στο Roundhouse και δύο sold out βραδιές στο Glasgow Barrowland. Το καλοκαίρι θα ακολουθήσουν επιλεγμένες εμφανίσεις ως special guests των The Cure, σε μια συνεργασία που συνεχίζει να συνδέει στενά τις δύο μπάντες.