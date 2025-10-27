Ο Thomas Bangalter των Daft Punk επέστρεψε στο DJ booth παρέα με τον Fred Again.. μετά από 16 χρόνια

Ο Thomas Bangalter των Daft Punk εμφανίστηκε απροειδοποίητα μαζί με τον Fred Again.., τον Erol Alkan (ιδρυτή της Phantasy Sound) και τον Pedro Winter (ιδρυτή της Ed Banger Records), σε ένα B2B DJ set αργά το βράδυ του Σαββάτου (25 Οκτωβρίου) στο Centre Pompidou στο Παρίσι. Η αφορμή ήταν ο εορτασμός των 20 χρόνων της γαλλικής δισκογραφικής Because Music. Για το πρώτο του DJ set μετά από 16 χρόνια, ο Bangalter έπαιξε κλασικά κομμάτια των Daft Punk, όπως τα "Rollin’ & Scratchin’", "Digital Love" και "Contact", καθώς και το "Galvanise" των Chemical Brothers και μέρος του soundtrack One Battle After Another του Jonny Greenwood. Παρακάτω μπορείτε να δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το event.

«Ο Thomas μου είπε μέσα στο ασανσέρ, κατεβαίνοντας για το show, ότι η πρώτη φορά που ερωτεύτηκε την ηλεκτρονική μουσική ήταν σε αυτό το κτίριο, το 1992», έγραψε ο Fred Again.. στο Instagram. «Μου είπε επίσης ότι έχει να παίξει κανονικό set χωρίς τη μάσκα εδώ και 24 χρόνια. Δεν ήξερα τι να του απαντήσω, και ακόμη δεν ξέρω. Το μόνο που του είπα στο τέλος είναι ότι ελπίζω να μην χρειαστεί να περιμένουμε άλλα 24 χρόνια».

Η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του Bangalter, μαζί με τον Guy-Manuel de Homem-Christo των Daft Punk, ήταν στην εμφάνιση του The Weeknd στα Grammy Awards το 2017. Το 2023 κυκλοφόρησε το προσωπικό του άλμπουμ Mythologies. Οι Daft Punk εμφανίστηκαν και στο Fortnite νωρίτερα φέτος, προσθέτοντας τραγούδια από τον κατάλογό τους, καθώς και τα εμβληματικά κράνη TB3 και GM08 στο videogame.