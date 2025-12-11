Η Courtney Love επιστρέφει στο ντοκιμαντέρ "Antiheroine"

Πληροφορίες

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την Courtney Love, με τίτλο "Antiheroine", ανακοινώθηκε ως μέρος του προγράμματος του Sundance Film Festival 2026.

Courtney Love
Avopolis Team

Το φιλμ θα σκηνοθετήσουν οι Edward Lovelace και James Hall, δημιουργοί του The Possibilities Are Endless (2014), το οποίο παρακολουθούσε τον τραγουδιστή Edwyn Collins κατά την ανάρρωσή του μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Την παραγωγή αναλαμβάνει η Dorothy St. Pictures, η εταιρεία πίσω από τη σειρά της Netflix για τη Victoria Beckham καθώς και το ντοκιμαντέρ Pamela: A Love Story (2023).

Η επίσημη σύνοψη του φιλμ αναφέρει: «Η τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός Courtney Love έχει ασκήσει μακρόχρονη επιρροή στη rock και pop κουλτούρα. Τώρα, νηφάλια και έτοιμη να κυκλοφορήσει νέα μουσική για πρώτη φορά μετά από πάνω από μια δεκαετία, η Courtney είναι έτοιμη να αποκαλύψει την ιστορία της, χωρίς φίλτρα και χωρίς απολογίες».

Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα Sundance 2026 που περιλαμβάνει και το The Moment, μια mockumentary όπου η Charli XCX υποδύεται μια φανταστική εκδοχή του εαυτού της. Η δημιουργός του Brat θα εμφανιστεί επίσης στο φεστιβάλ στη heist ταινία The Gallerist, μαζί με τη Jenna Ortega, καθώς και στο ερωτικό θρίλερ I Want Your Sex, δίπλα στους Cooper Hoffman και Olivia Wilde. Το Sundance Film Festival θα διεξαχθεί από 22 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου.

Ως frontwoman των Hole και ως σόλο καλλιτέχνιδα, η Courtney Love παραμένει εξέχουσα φιγούρα της μουσικής βιομηχανίας από τη δεκαετία του ’90. Το τελευταίο της άλμπουμ ήταν το Nobody’s Daughter των Hole το 2010, ενώ το τελευταίο σόλο άλμπουμ της ήταν το America’s Sweetheart (2004). Όπως αφήνει να εννοηθεί η σύνοψη, η Love εργάζεται πάνω σε ένα πολυαναμενόμενο νέο σόλο άλμπουμ και τον Μάρτιο έδωσε ενημέρωση για την πορεία του, καθώς και για την αυτοβιογραφία της.

Την ίδια περίοδο αποκάλυψε επίσης τα σχέδιά της να γίνει Βρετανή υπήκοος, δηλώνοντας: «Είμαι πραγματικά χαρούμενη που είμαι εδώ. Είναι υπέροχο να ζω εδώ. Επιτέλους παίρνω τη βρετανική υπηκοότητα σε έξι μήνες. Θα γίνω πολίτης – κάνω την αίτηση, φίλε! Δεν θα με ξεφορτωθείτε!».

 

 

