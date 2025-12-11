SZA κατά Τραμπ: «Μην χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για την απάνθρωπη ατζέντα σας»

Την Τρίτη (9 Δεκεμβρίου), ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο που προωθούσε απελάσεις της ICE, χρησιμοποιώντας το τραγούδι της SZA "Big Boys". Το κομμάτι είχε γραφτεί ως viral novelty song για την εμφάνισή της ως μουσική καλεσμένη στο Saturday Night Live το 2022.

Η SZA αντέδρασε έντονα στη χρήση της μουσικής της. Κατηγόρησε τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο ότι «εκμεταλλεύονται καλλιτέχνες για δωρεάν promo μέσω πρόκλησης οργής», χαρακτηρίζοντας την κίνηση «PEAK DARK». Συνέχισε καταδικάζοντας την «απανθρωπιά» και τις «τακτικές σοκ και δέους» του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι ήταν «κακό και βαρετό».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson, απάντησε στη SZA με δήλωση στο Variety: «Σε ευχαριστούμε, SZA, που τραβάς ακόμη περισσότερη προσοχή στο σπουδαίο έργο που κάνουν οι αξιωματικοί της ICE συλλαμβάνοντας επικίνδυνους, εγκληματίες, παράνομους αλλοδαπούς από τις αμερικανικές κοινότητες».

Η SZA προστίθεται σε ένα μεγάλο κύμα καλλιτεχνών που διαμαρτύρονται για τη χρήση της μουσικής τους από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο απελάσεων της ICE. Πρόσφατα, η Sabrina Carpenter κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ για τη χρήση της μουσικής της σε τέτοιο βίντεο, γράφοντας: «Μην με ανακατεύετε ποτέ, ούτε εμένα ούτε τη μουσική μου, για να εξυπηρετήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας».

Παρότι ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε το επίμαχο βίντεο, στη συνέχεια χρησιμοποίησε απόσπασμα από την εμφάνιση της SZA στο SNL για να ντύσει μουσικά ένα ακόμη βίντεο της ICE.

Την ίδια στιγμή, η Olivia Rodrigo συμμετείχε σε διαδηλώσεις κατά της ICE τον Ιούνιο, δηλώνοντας ότι ήταν «βαθιά αναστατωμένη» από τις «βίαιες απελάσεις των γειτόνων της υπό τη σημερινή κυβέρνηση». Επίσης επέκρινε την ICE για τη χρήση τραγουδιού της σε βίντεο που ενθάρρυνε την «αυτο-απέλαση», γράφοντας: «Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ τα τραγούδια μου για να προωθήσετε τη ρατσιστική, μισαλλόδοξη προπαγάνδα σας».

Βίντεο της ICE που χρησιμοποιούσαν μουσική των MGMT και The Cure αφαιρέθηκαν επίσης μετά από επίσημα αιτήματα κατάργησης. Η Addison Rae δήλωσε ότι ήταν «απογοητευμένη και σοκαρισμένη» από τις επιχειρήσεις της ICE επί Τραμπ, ενώ η Shakira μίλησε για το ότι ζούσε σε «διαρκή φόβο» ως μετανάστρια στις ΗΠΑ.

