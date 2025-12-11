Το ντεμπούτο "Meat" των Goodbye κόβει σαν indie νυστέρι

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στα Unwound Studios μαζί με τον Morgan Fraser-Jones και, όπως εξηγεί η τραγουδίστρια Megan Wheeler, εξερευνά θέματα αντικειμενοποίησης.

«Το "Meat" αγγίζει την ιδέα ότι ορισμένοι άντρες βλέπουν τις γυναίκες ως αντικείμενα πόθου αντί για ανθρώπινα όντα, τις χαζεύουν σαν “κρέας”. Μερικές φορές πιάνεις το βλέμμα ενός άγνωστου και συνειδητοποιείς ότι κοιτάζει κατευθείαν μέσα σου, σαν να σου ξεγυμνώνει κάθε τι που είσαι. Η προσωπικότητα, οι δεξιότητές σου, το ταλέντο σου – όλα μειωμένα σε κρέας. Από την εμπειρία μου, η πλειονότητα των γυναικών που ξέρω έχει νιώσει κάτι τέτοιο, γι’ αυτό κράτησα τους στίχους επίτηδες ασαφείς και ανοιχτούς σε ερμηνείες», δηλώνει εμφατικά στο ΔΤ.

Το συγκρότημα – Alfie Beer (κιθάρα, φωνητικά), Jake Smith (μπάσο), Sarah Ryan (κιθάρα, φωνητικά, synth), Meg Wheeler (φωνητικά) και Elik Eddy (ντραμς) – έχει ήδη ανοίξει συναυλίες για ονόματα όπως οι Lambrini Girls, οι Lime Garden και οι Bdrmm.