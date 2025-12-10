Ο Baz Luhrmann αποκαλύπτει το πρώτο trailer του "EPiC: Elvis Presley In Concert"

Το πρώτο trailer για το EPiC: Elvis Presley In Concert, τη νέα κινηματογραφική πρόταση του Baz Luhrmann, μόλις κυκλοφόρησε και ανοίγει έναν θησαυροφυλακίο από σπάνιες στιγμές του Elvis που για δεκαετίες θεωρούνταν χαμένες. Η ταινία, που αναμένεται στις αίθουσες το 2026, συνδυάζει ανέκδοτο υλικό από την εμβληματική residency του Presley στο Λας Βέγκας, 16mm πλάνα από το Elvis on Tour (1972) και 8mm φιλμ από τα προσωπικά αρχεία του Graceland.

Το trailer ανοίγει με το "Also sprach Zarathustra" του Richard Strauss και πλάνα του Elvis να στριφογυρίζει το δαχτυλίδι του και να χτυπά ρυθμικά το πόδι πριν εμφανιστεί στη σκηνή. Η αφήγηση γράφει: «Το 1969, ο Elvis επέστρεψε στη σκηνή για να ξεκινήσει μια θρυλική residency στο Λας Βέγκας». Στη συνέχεια αποκαλύπτεται το μεγάλο εύρημα: «Για 40 χρόνια υπήρχαν φήμες για χαμένο υλικό… Το βρήκαμε».

Ο Presley ακούγεται να λέει: «Έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά, αλλά ποτέ από τη δική μου πλευρά της ιστορίας», πριν ερμηνεύσει το "The Battle Hymn Of The Republic" πάνω σε αρχειακά πλάνα συναυλιών.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο και θα προβληθεί για πρώτη φορά στο Graceland, την πρώην κατοικία του Presley, στις 8 Ιανουαρίου – ημέρα που ο Elvis θα γιόρταζε τα 91 του χρόνια. Η αποκλειστική προβολή σε IMAX ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ η ευρεία κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 27 Φεβρουαρίου.

Η αφορμή για το πρότζεκτ προέκυψε όταν ο Luhrmann, ετοιμάζοντας την ταινία Elvis (2022), αναζήτησε υλικό από τα Elvis On Tour και Elvis: That’s The Way It Is. Τότε εντοπίστηκαν 68 κιβώτια με 35mm και 8mm φιλμ σε αλατωρυχεία του Kansas, μεταξύ των οποίων χαμένες συνεντεύξεις, πλάνα από την ιστορική εμφάνιση του Presley στη Χαβάη το 1957 με το χρυσό του σακάκι, καθώς και outtakes και άγνωστες λήψεις από τα δύο φιλμ.

Καθώς μεγάλο μέρος του υλικού δεν είχε ήχο, η ομάδα του Luhrmann προχώρησε σε πλήρη αποκατάσταση και συγχρονισμό με υπάρχουσες ηχητικές πηγές. Κατά τη διαδικασία, εντοπίστηκε και μια 45λεπτη ηχητική καταγραφή όπου ο ίδιος ο Presley αφηγείται την ιστορία της ζωής του. Μιλώντας για το EPiC, ο Luhrmann δήλωσε στο Deadline: «Δεν θα το έλεγα ντοκιμαντέρ ή concert film· στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε κάτι νέο μέσα στο σύμπαν του Elvis… κάτι που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του ως περφόρμερ, αλλά και να αποκαλύπτει βαθύτερες πλευρές της ανθρώπινης φύσης και της εσωτερικής του ζωής».

Μετά το Elvis του 2022, ο Luhrmann επιστρέφει όχι για να ξαναγράψει τον μύθο, αλλά για να τον φωτίσει από σημεία που μέχρι τώρα παρέμεναν σκιώδη. Το EPiC: Elvis Presley In Concert υπόσχεται να γίνει μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές αναδρομές στον Βασιλιά, μια συνάντηση με τον Elvis όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.