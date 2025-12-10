Η Alissa White-Gluz εγκαινιάζει επίσημα τη σόλο καριέρα της με το single “The Room Where She Died”

Η Καναδή metal τραγουδίστρια Alissa White-Gluz παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single της, “The Room Where She Died”, συνοδευόμενο από εντυπωσιακό video που κυκλοφόρησε μέσω της Napalm Records. Το κομμάτι σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της σόλο πορείας της, μετά την αποχώρησή της από τους ARCH ENEMY, και περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Oliver Palotai των KAMELOT, με τον οποίο η White-Gluz έχει συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Μιλώντας για τη νέα κυκλοφορία, η White-Gluz δηλώνει στο ΔΤ: «Το "The Room Where She Died" σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για μένα, γεννημένου από βαθιά δημιουργικότητα και μια ανανεωμένη φλόγα. Είναι το πρώτο βήμα σε έναν κόσμο που χτίζω αθόρυβα εδώ και χρόνια — μία από τις πολλές συνεργασίες μου με τον Oliver Palotai, με τον οποίο έχουμε βρει μια μοναδική δημιουργική ροή. Το να φτιάξω αυτή τη μουσική, να γράψω το video και ακόμη και να ζωγραφίσω το εξώφυλλο του single, με αναζωογόνησε με τρόπους που δεν περίμενα. Μου θύμισε γιατί αγαπώ την τέχνη».

Στη συνέχεια προσθέτει: «Έχω δουλέψει για χρόνια τις ικανότητές μου ως performer, vocalist και songwriter, και νιώθω πως τώρα βρίσκομαι στο σημείο όπου μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου να σταθεί μόνη της. Έβαλα όλο μου το πάθος, τον πόνο και τον σκοπό μου σε αυτό το έργο, και ποτέ δεν ένιωσα πιο εμπνευσμένη. Ελπίζω να νιώσετε κι εσείς αυτή τη σπίθα, γιατί αυτό είναι μόνο η αρχή! Είμαι απεριόριστα ευγνώμονη για την απίστευτη ανταπόκριση που έχει ήδη λάβει το "The Room Where She Died" και για την υποστήριξη που λαμβάνω από συναδέλφους, fans και τη metal κοινότητα συνολικά. Σας ευχαριστώ!».

Η Alissa White-Gluz είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης metal σκηνής. Γεννημένη στο Μόντρεαλ, έγινε γνωστή ως frontwoman των The Agonist (2004–2014), με τους οποίους κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ και καθιερώθηκε για το ιδιαίτερο μείγμα harsh και clean φωνητικών της. Το 2014 εντάχθηκε στους ARCH ENEMY, αντικαθιστώντας την Angela Gossow και συμβάλλοντας σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συγκροτήματος, με άλμπουμ όπως War Eternal (2014) και Will to Power (2017) να την τοποθετούν στην κορυφή του μελωδικού death metal παγκοσμίως.

Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι KAMELOT, Tarja Turunen και Doyle, ενώ η επιρροή της επεκτείνεται πέρα από το metal, αγγίζοντας την art direction, τον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων και τη σκηνική performance. Το 2025 σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης σόλο καριέρας της, με το single “The Room Where She Died” να ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο για μια καλλιτέχνιδα που συνεχίζει να εξελίσσει, να διευρύνει και να αμφισβητεί τα όρια του είδους.