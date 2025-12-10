Η Pretty Sick παρουσιάζει το νέο single “Star”

Η Pretty Sick, το project της Νεοϋορκέζας Sabrina Fuentes, φανέρωσε το νέο της single “Star”, το οποίο κυκλοφορεί μέσω της Dirty Hit μαζί με συνοδευτικό βίντεο. Το “Star” έχει την παραγωγή του Oscar Scheller (Charli XCX, PinkPantheress). Παράλληλα, η Fuentes ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα σερί εμφανίσεων ανοίγοντας τις συναυλίες της beabadoobee στην headline περιοδεία της The Space In Between Tour.

Το 2024 κυκλοφόρησε το Streetwise EP, ένα project ποτισμένο με ηλεκτρονική pop αισθητική, σε παραγωγή του συνεργάτη των Drain Gang, Woesum (Yung Lean, Oklou). Η Fuentes λάνσαρε επίσης τη δική της σειρά ρούχων, P.S. by Pretty Sick, σχεδιασμένη εξολοκλήρου από την ίδια και διαθέσιμη τόσο online όσο και στα καταστήματα Heaven by Marc Jacobs.

Οραματική φιγούρα που «έχτισε δόντια» στη νεοϋορκέζικη underground σκηνή, η Pretty Sick καλλιέργησε ένα αφοσιωμένο κοινό χάρη στη βαθιά προσωπική, ημερολογιακή γραφή της, την απελευθερωμένη από είδη παραγωγή της και τις ηλεκτρισμένες live εμφανίσεις της. Τράβηξε για πρώτη φορά τα βλέμματα με τα Deep Divine και Come Down, πριν καθιερωθεί με το ντεμπούτο άλμπουμ της Makes Me Sick Makes Me Smile (2022), σε παραγωγή του Paul Kolderie (Pixies, Radiohead). Το άλμπουμ αποδείχτηκε στιγμή-ορόσημο, οδηγώντας την σε περιοδείες δίπλα σε μεγάλα indie ονόματα όπως οι beabadoobee και Yves Tumor, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως μοντέλο για το Heaven by Marc Jacobs.

Ανάμεσα στους θαυμαστές των Pretty Sick συγκαταλέγεται και ο Iggy Pop...